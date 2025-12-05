Τζακ Νίκολσον: Η σπάνια φωτογραφία με τα παιδιά του

ΟJack Nicholson πέρασε την Ημέρα των Ευχαριστιών περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η κόρη του, Lorraine Nicholson, 35, μοιράστηκε στο Instagram ένα carousel από το «November to remember» της, στο οποίο περιλαμβανόταν και μια σπάνια εμφάνιση του διάσημου πατέρα της.Σε μια κοντινή φωτογραφία, οι θαυμαστές εντόπισαν τον 88χρονο ηθοποιό να ποζάρει μαζί με τη Lorraine και τον αδελφό της, Ray Nicholson, 33 ετών.Η εικόνα φαίνεται πως τραβήχτηκε από τον οικογενειακό εορτασμό για την Ημέρα των Ευχαριστιών, καθώς προηγείται μια ομαδική φωτογραφία μπροστά σε εορταστικό τραπέζι.