Η Κένταλ Τζένερ με το τέλειο casual σύνολο για το φθινόπωρο
MARIE CLAIRE

Στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Στις 27 Οκτωβρίου, ο φακός εντόπισε την Kendall Jenner στο SoHo, με το τέλειο casual σύνολο. Το supermodel εγκαινίασε επίσημα τη φθινοπωρινή της σεζόν, επιλέγοντας ένα σύνολο βασισμένο σε elevated basics: λευκό T-shirt, σκούρο μπλε μάλλινο παλτό με ζώνη στη μέση, ανοιχτόχρωμο τζιν και μυτερές μαύρες μπότες.

