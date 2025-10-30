Η Κένταλ Τζένερ με το τέλειο casual σύνολο για το φθινόπωρο
Στους δρόμους της Νέας Υόρκης.
Στις 27 Οκτωβρίου, ο φακός εντόπισε την Kendall Jenner στο SoHo, με το τέλειο casual σύνολο. Το supermodel εγκαινίασε επίσημα τη φθινοπωρινή της σεζόν, επιλέγοντας ένα σύνολο βασισμένο σε elevated basics: λευκό T-shirt, σκούρο μπλε μάλλινο παλτό με ζώνη στη μέση, ανοιχτόχρωμο τζιν και μυτερές μαύρες μπότες.
