Νταϊάν Κίτον: Η νέα ανακοίνωση της οικογένειάς της αποκαλύπτει τα δύο μεγάλα πάθη της

Μετά τον θάνατο της Diane Keaton στις 11 Οκτωβρίου, σε ηλικία 79 ετών -που ξάφνιασε τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο, καθώς η ηθοποιός μέχρι τους τελευταίους μήνες της ζωής της φαινόταν γεμάτη ενέργεια- η οικογένειά της ανακοίνωσε την αιτία του.