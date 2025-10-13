Ο Κόλιν Φάρελ τάιζε τη Μάργκοτ Ρόμπι ένα σάντουιτς από την Ιρλανδία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας τους (βίντεο)
«Είμαι άνθρωπος που προσαρμόζομαι πολύ εύκολα και αποκτώ το ίδιο εύκολα συνήθειες»
Ο Colin Farrell κατάφερε να κάνει τη Margot Robbie να «κολλήσει» με ένα κλασικό ιρλανδικό σνακ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας τους ταινίας A Big Bold Beautiful Journey.
«Είχαμε μια περίοδο προβών πριν από τα γυρίσματα», εξήγησε ο Colin κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή The Graham Norton show. «Περάσαμε πολλή ώρα απλώς συζητώντας για το παρελθόν μας, και ανέφερα τα crisp sandwiches, όπως τα λέει αυτή, ‘chippy sandwiches’. Οπότε, της έφτιαξα ένα».
Όπως θυμήθηκε λάτρεψε αυτό το τραγανό σνακ, μια κλασική λιχουδιά σε Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτελείται από πατατάκια και βούτυρο σε λευκό ψωμί, κι έτσι φρόντισε να της το προσφέρει καθημερινά.
«Της έφερνα ένα κάθε πρωί», συνέχισε. «Ήταν η δουλειά μου κάθε βράδυ, να της φτιάχνω ένα σάντουιτς», συνέχισε εξηγώντας ότι: «Είμαι άνθρωπος που αποκτά πολύ εύκολα συνήθειες, οπότε κι αυτό έγινε μία συνήθειά μου».
