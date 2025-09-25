London Fashion Week s/s ’26: Τα beauty look που ξεχώρισαν στους δρόμους του Λονδίνου

Η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου για τη σεζόν Spring/Summer 2026 ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω της μια έκρηξη δημιουργικότητας, όχι μόνο στις πασαρέλες, αλλά και στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας.Το street style στο Λονδίνο παραμένει πιστό στη φήμη του: πειραματικό, απρόβλεπτο και με μια ανεπιτήδευτη φινέτσα που δύσκολα αντιγράφεται. Από έντονες αποχρώσεις στα μαλλιά, μέχρι κλασικά καρέ και statement χτενίσματα, οι εμφανίσεις εκτός catwalk ήταν, για ακόμα μια φορά, ένα ξεχωριστό fashion & beauty show από μόνες τους.Αν αναζητάτε φρέσκες ιδέες για το φθινόπωρο ή ένα touch ανανέωσης στο καθημερινό σας look, τα beauty moments του Λονδίνου έχουν σίγουρα κάτι να σας πουν. Εμπνευστείτε από τα πιο δημιουργικά χτενίσματα, τα μοντέρνα make up looks και τις αβίαστα cool επιλογές που ξεχώρισαν ανάμεσα στο πλήθος.