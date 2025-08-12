Η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφορεί νέο μουσικό άλμπουμ - Το ανακοίνωσε παρέα με τον σύντροφό της (βίντεο)

ΗTaylor Swift αποκάλυψε μια ολοκαίνουργια μουσική εποχή.Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε τον τίτλο του 12ου στούντιο άλμπουμ της – The Life of a Showgirl – με τη βοήθεια του συντρόφου της, Travis Kelce, και του αδερφού του, Jason Kelce, μέσα από το podcast τους New Heights. Στο βίντεο που ανέβηκε στο Instagram στις 12:12 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης, την Τρίτη 12 Αυγούστου, η Swift ρωτάει: «Μπορώ να σας δείξω κάτι;»Ο Jason απαντά: «Οκέι. Τι έχουμε εδώ; Μια βαλίτσα; Χρώμα μέντας, με τα αρχικά T.S. πάνω της;». «Ναι», απαντά εκείνη.«Τι έχει μέσα;» ρωτάει ο Jason, καθώς τα μάτια του ανοίγουν από έκπληξη. «Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο άλμπουμ μου, The Life of a Showgirl» αποκαλύπτει η Swift.«TS 12!» φωνάζει με ενθουσιασμό ο Travis. Το εξώφυλλο παραμένει κρυφό, ενώ στον ιστότοπο της Swift εμφανίζεται μια θολή εικόνα σε πορτοκαλί και πράσινους τόνους, μαζί με επιλογές αγοράς σε βινύλιο, κασέτα και CD. Η έκδοση CD θα περιλαμβάνει και αφίσα. Η λίστα τραγουδιών δεν έχει αποκαλυφθεί.