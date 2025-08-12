Η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφορεί νέο μουσικό άλμπουμ - Το ανακοίνωσε παρέα με τον σύντροφό της (βίντεο)
Η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφορεί νέο μουσικό άλμπουμ - Το ανακοίνωσε παρέα με τον σύντροφό της (βίντεο)
Ονομάζεται The Life of a Showgirl
ΗTaylor Swift αποκάλυψε μια ολοκαίνουργια μουσική εποχή.
Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε τον τίτλο του 12ου στούντιο άλμπουμ της – The Life of a Showgirl – με τη βοήθεια του συντρόφου της, Travis Kelce, και του αδερφού του, Jason Kelce, μέσα από το podcast τους New Heights. Στο βίντεο που ανέβηκε στο Instagram στις 12:12 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης, την Τρίτη 12 Αυγούστου, η Swift ρωτάει: «Μπορώ να σας δείξω κάτι;»
Ο Jason απαντά: «Οκέι. Τι έχουμε εδώ; Μια βαλίτσα; Χρώμα μέντας, με τα αρχικά T.S. πάνω της;». «Ναι», απαντά εκείνη.
«Τι έχει μέσα;» ρωτάει ο Jason, καθώς τα μάτια του ανοίγουν από έκπληξη. «Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο άλμπουμ μου, The Life of a Showgirl» αποκαλύπτει η Swift.
«TS 12!» φωνάζει με ενθουσιασμό ο Travis. Το εξώφυλλο παραμένει κρυφό, ενώ στον ιστότοπο της Swift εμφανίζεται μια θολή εικόνα σε πορτοκαλί και πράσινους τόνους, μαζί με επιλογές αγοράς σε βινύλιο, κασέτα και CD. Η έκδοση CD θα περιλαμβάνει και αφίσα. Η λίστα τραγουδιών δεν έχει αποκαλυφθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε τον τίτλο του 12ου στούντιο άλμπουμ της – The Life of a Showgirl – με τη βοήθεια του συντρόφου της, Travis Kelce, και του αδερφού του, Jason Kelce, μέσα από το podcast τους New Heights. Στο βίντεο που ανέβηκε στο Instagram στις 12:12 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης, την Τρίτη 12 Αυγούστου, η Swift ρωτάει: «Μπορώ να σας δείξω κάτι;»
Ο Jason απαντά: «Οκέι. Τι έχουμε εδώ; Μια βαλίτσα; Χρώμα μέντας, με τα αρχικά T.S. πάνω της;». «Ναι», απαντά εκείνη.
«Τι έχει μέσα;» ρωτάει ο Jason, καθώς τα μάτια του ανοίγουν από έκπληξη. «Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο άλμπουμ μου, The Life of a Showgirl» αποκαλύπτει η Swift.
«TS 12!» φωνάζει με ενθουσιασμό ο Travis. Το εξώφυλλο παραμένει κρυφό, ενώ στον ιστότοπο της Swift εμφανίζεται μια θολή εικόνα σε πορτοκαλί και πράσινους τόνους, μαζί με επιλογές αγοράς σε βινύλιο, κασέτα και CD. Η έκδοση CD θα περιλαμβάνει και αφίσα. Η λίστα τραγουδιών δεν έχει αποκαλυφθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα