Αδιανόητο περιστατικό στην Αυστρία: Άντρας κρεμάστηκε έξω από τρένο που βρισκόταν εν κινήσει για να καπνίσει

Ένας άνδρας κατάφερε να επιβιώσει κρεμασμένος από την εξωτερική πλευρά ενός τρένου υψηλής ταχύτητας στην Αυστρία, όπως ανακοίνωσε η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία.Ο άνδρας πιάστηκε από την εξωτερική πλευρά του τρένου στο Σανκτ Πόλτεν, δυτικά της Βιέννης, αργά το Σάββατο, 9 Αυγούστου, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των αυστριακών σιδηροδρόμων, Χέρμπερτ Χόφερ, και αργότερα μεταφέρθηκε μέσα στο τρένο, αφού αυτό έκανε έκτακτη στάση.«Είναι ανεύθυνο, αυτά τα πράγματα συνήθως καταλήγουν σε θάνατο», είπε ο Χόφερ.«Και δεν βάζεις σε κίνδυνο μόνο τον εαυτό σου· αν βρεθείς κάτω από το τρένο, εμπλέκονται διασώστες, αστυνομία, πυροσβεστική που πρέπει να επέμβουν και να λογοδοτήσουν».Το τρένο Railjet εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Ζυρίχη της Ελβετίας προς την αυστριακή πρωτεύουσα και αναχώρησε από το Σανκτ Πόλτεν στην ώρα του, αλλά έφτασε στη Βιέννη με καθυστέρηση επτά λεπτών, δήλωσε ο Χόφερ.