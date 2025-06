Μπιγιόνσε και Τζέι Ζ μαζί στη σκηνή έπειτα από 7 χρόνια - Δείτε βίντεο

ΗBeyoncé Knowles Carter στην τελευταία της συναυλία στο Παρίσι,η οποία έκλεισε το εκτός συνόρων των ΗΠΑ σκέλος της περιοδείας της “Cowboy Carter” έκανε πάταγο και εξέπληξε τους θαυμαστές της με έναν ακόμη ξεχωριστό καλεσμένο – τον σύζυγό της, Jay-Z.Η τρίτη συναυλία της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας στο Stade de France στο Παρίσι στις 22 Ιουνίου σηματοδότησε την τελευταία συναυλία στο εξωτερικό στο πλαίσιο της περιοδείας της «Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin’ Circuit Tour». Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συναυλίας, η Beyoncé σόκαρε το κοινό όταν καλοσώρισε τον Jay-Z στη σκηνή, στη διάρκεια του τραγουδιού τους του 2003, «Crazy in Love».