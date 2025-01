Ο Τζέιμς Φράνκο έρχεται στην Αθήνα αλλά όχι με την ιδιότητα του ηθοποιού

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, παραγωγός, συγγραφέας και εικαστικός James Franco έρχεται στην Αθήνα, όχι όμως για μια νέα ταινία αλλά για την έκθεση «Dreams, Fame, and the Savage» στη The Breeder, στην οποία συνεργάζεται για ακόμα μία φορά με τον διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτέχνη βίντεο και περφόρμανς Kalup Linzy.