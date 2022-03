Euphoria: To μεγαλύτερο μάθημα που μας δίδαξε η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο να παρακολουθείς το «Euphoria». Όσες το έχετε δει, το γνωρίζετε ήδη. Αν είστε, δε, και γονείς εφήβων, είμαι σίγουρη ότι έχετε εφιάλτες. Η αμερικανική σειρά του 2019, διασκευή της πρωτότυπης ισραηλίτικης, την οποία σκηνοθετεί ο Σαμ Λέβινσον, πρώην ναρκομανής ο ίδιος και γιος του μεγάλου σκηνοθέτη Μπάρι, έχει την τύχη να παίρνει ζωή από ένα εξαιρετικό καστ με επικεφαλής τη Ζεντάγια, αλλά και τη Χάντερ Σάφερ, αυτό το τρανς κορίτσι που γράφει τηλεοπτική ιστορία. Σχεδόν δεν αντέχεις να δεις τη σειρά, αλλά τη βλέπεις, κολλάς μπροστά στην οθόνη λες και σε τυφλώνουν φώτα αυτοκινήτου που έρχεται προς το μέρος σου με φόρα, an accident about to happen.