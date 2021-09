H βασίλισσα Λετίσια φόρεσε την κομψή εκδοχή του τζιν φορέματος

Τζιν σε royal έκδοση; Yπάρχει και η απόδειξη είναι το look που φορούσε χθες η βασίλισσα Λετίσια με αφορμή την επέτειο 50 χρόνων του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης. Μια εκδήλωση κατά την οποία η βασίλισσα της Ισπανίας – η οποία αποφοίτησε στη δημοσιογραφία το 1995 – προτάθηκε ως επίτιμη φοιτήτρια μαζί με άλλους Ισπανούς συναδέλφους της, οι οποίοι έχουν διακριθεί στην καριέρα τους.



Για αυτή τη συναρπαστική μέρα, η Λετίσια αποφάσισε να φορέσει ένα τζιν μίντι φόρεμα που φόρεσε για πρώτη φορά στο Οβιέδο το 2018 για μια επίσκεψη στο International School of Music of the Princess of Asturias Foundation. Πρόκειται για ένα μοντέλο από την Hugo Boss με κουμπιά στο μπροστινό μέρος και φαρδιές μανσέτες.



Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr