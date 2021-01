Ποια ατάκα του Sex and the City είστε, σύμφωνα με το ζώδιό σας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ο Sex and the City αγαπήθηκε από εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο που ταυτίστηκαν με τις 4 πρωταγωνίστριες της σειράς. Η Carrie, Charlotte, η Miranda και η Samantha έγιναν η τηλεοπτική μας κοριτσοπαρέα και μας χάρισαν απίστευτες στιγμές γέλιου αλλά και συγκίνησης. Μας χάρισαν όμως και απαντήσεις στα ερωτικά και συναισθηματικά μας θέματα ενώ μας άνοιξαν και νέους δρόμους στη μόδα.Μπορεί σύντομα να δούμε το reboot της σειράς με τον τίτλο “And Just Like That” αλλά θα λείπει από αυτό η Kim Cattrall. Πριν αποφασίσουμε πώς θα νιώσουμε βλέποντας τα 10 μισάωρα επεισόδια χωρίς τη μία από τις τέσσερις φίλες, ας τιμήσουμε την φιλία τους κάνοντας αναδρομή σε αυτά που αγαπήσαμε από αυτές.