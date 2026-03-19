Τηλεθέαση Τετάρτη 18.3.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 18.3.2026

6 ΣΧΟΛΙΑ

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,1 8,6
Ant1 9,3 11,6
Alpha 14,5 15,9
Star 9,8 9,1
Mega 11,4 12,2
OPEN 3,6 6
ΕΡΤ1 3,3 5,2

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 9,5 17,2
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 8 6,4
ALPHA Happy Day 14,7 13,1
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 16,4 20,9
OPEN Ώρα Ελλάδος 7,4 13,1
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 4,4 2,6

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 6,6 14,1
Ant1  Το πρωινό 11,4 12,8
Alpha Super Κατερίνα 15,2 12,6
Star Αλήθειες με τη Ζήνα 6,5 7,1
Mega Buongiorno 12,8 12
OPEN  10 παντού 3,6 10,8
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε Είδον 3,6 3

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Το'χουμε 1,3 3,3
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 16 16,3
Alpha Το σόι σου 20,9 19,6
STAR Στα σύνορα 3,7 4
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 1,9 7,5

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 8 7,2
ΑNT1 Ρουκ Ζουκ 10,9 11,3
Alpha Deal 13 17,4
STAR Ο τροχός της τύχης 9,9 15,7
Mega Live News 14,2 16,8
Mega The Chase 17,5 15,4
OPEN Καθαρές κουβέντες 3,9 7,5
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 8,1 9,1

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7,6 10,2
ANT1 ANT1 ΝEWS 6,4 10,4
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 12,2 15,1
STAR Star News 11,3 10,4
Mega MEGA Γεγονότα 14 13,5
OPEN Open News 7,2 9,3
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2,9 4,8

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Ποδόσφαιρο 13,2 16,3
ALPHA Να μ΄αγαπάς 19 23,7
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 20,7 22,2
ΑΝΤ1 Grand Hotel 8,7 15,4
ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 5,6 8,1
STAR Master Chef 14,4 12,4
STAR Ξένη ταινία 13,9 9,3
OPEN  Ξένη ταινία 3,4 4
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 1,3 6
ΣΚΑΪ Τότε και τώρα 8,9 7,6
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

