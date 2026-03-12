Σπόρος Ταξιδιών, μία νέα ταξιδιωτική πρόταση και φιλοσοφία

Καθώς, ο πρώτος κύκλος της σειράς ντοκιμαντέρ «Σπόρος» ολοκληρώθηκε και άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην ενδοχώρα και τα νησιά μας, καταφέρνοντας σε πείσμα των καιρών να δώσουν ζωή στη ζωή, η φιλοσοφία που διαπερνάει την εκπομπή μετατρέπεται σε ταξίδι ανακάλυψης.Προχωρώντας ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ξεκινάει τη διοργάνωση ταξιδιών στα βήματα των επεισοδίων, προκειμένου να φέρει πιο κοντά όσους επιθυμούν να γνωρίσουν, αυτούς που κατάφεραν να κάνουν το όνειρο τους πραγματικότητα. Να τους μυήσουν στον τρόπο, να μιλήσουν για όλα τα πώς και τα γιατί, αξίζει τελικά η προσπάθεια.Παράλληλα, στο πλαίσιο των ταξιδιών θα γίνονται μια σειρά από δραστηριότητες στη φύση και οι συμμετέχοντες θα ξεναγούνται σε χωριά και πολιτείες, σκιαγραφώντας το ιστορικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι του κάθε τόπου.Ο επίλογος του κάθε ταξιδιού, θα γράφεται όπως στο τέλος κάθε επεισοδίου στον «Σπόρο». Με ένα μουσικό συναπάντημα, γύρω από ένα τραπέζι. «Θέλουμε σε αυτό το φαγοπότι, να έρθουμε πιο κοντά, να μοιραστούμε ιδέες, να συνοδεύσουμε τους μουσικούς στα τραγούδια τους. Να χορέψουμε! Να ζήσουμε!», αναφέρει ο δημοσιογράφος Θύμιος Κάκος, δημιουργός της εκπομπής και των ταξιδιών.«Επειδή θέλουμε η βιωματική εμπειρία και ο σκοπός του ταξιδιού μας να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, επιλέξαμε να έχουμε κάθε φορά έναν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Ως εκ τούτου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας», συμπληρώνει ο ίδιος.