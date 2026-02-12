Τηλεθέαση Τετάρτη 11.2.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τηλεόραση Τηλεθέαση θεαματικότητες

Τηλεθέαση Τετάρτη 11.2.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 11.2.2026

Τηλεθέαση Τετάρτη 11.2.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 5,9 7,7
Ant1 8,3 10,4
Alpha 13,3 14,9
Star 10,3 9,1
Mega 10,2 12,8
OPEN 3,5 5,8
ΕΡΤ1 8,4 6,6

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 13,8 18,3
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 5,2 6,2
ALPHA Happy Day 19,9 14,1
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 13,7 18,9
OPEN Ώρα Ελλάδος 13,4 15
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 2,7 3,2

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 13,7 17,3
Ant1  Το πρωινό 12,3 12,8
Alpha Super Κατερίνα 16,9 12
Star Αλήθειες με τη Ζήνα 9,4 8,1
Mega Buongiorno 9,4 9,2
OPEN  10 παντού 7,1 13,6

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 5 8,9
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 12 13,6
Alpha Το σόι σου 14,1 12,6
STAR Στα σύνορα 5,7 4,1
Mega  Δύο ξένοι 13,7 7,4
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 3,9 6,7

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 5,8 4,9
ΑNT1 5x5 3,2 5,6
Alpha Deal 16,8 19,8
STAR Ο τροχός της τύχης 15,1 19,3
Mega Live News 14 17,7
Mega The Chase 13,5 14,5
OPEN Καθαρές κουβέντες 4,3 8,1
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 9 8

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 6,6 8,7
ANT1 ANT1 ΝEWS 3,5 5,7
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 13 16,8
STAR Star News 12,7 11,9
Mega MEGA Γεγονότα 9,4 12
OPEN Open News 5 7,6
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 4,9 4,2

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Αλ Τσαντίρι Νιούζ 11,5 16,3
ALPHA Να μ'αγαπάς 14,9 23,7
ALPHA Άγιος Έρωτας 13,2 20,2
ΑΝΤ1 Grand Hotel 9,3 12,9
ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 7,7 9,2
STAR Master Chef 11,4 9,8
STAR Ξένη ταινία 12,4 11,4
OPEN  Real View 0,7 0,8
ΕΡΤ 1 Sing For Greece 14,4 10,5
ΣΚΑΪ Τότε και τώρα 6,9 6,2
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network