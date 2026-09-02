Το TUDOR Northflag επιστρέφει



Η TUDOR επαναφέρει το Northflag, ένα μοντέλο που αντλεί έμπνευση από την ιστορία της μάρκας και τη μακρά σύνδεσή της με την εξερεύνηση. Η νέα γενιά συνδυάζει τον αναγνωρίσιμο σχεδιαστικό χαρακτήρα του μοντέλου με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργία GMT. Η ιστορία του Northflag συνδέεται άμεσα με τη Βόρεια Γροιλανδία. Τη δεκαετία του ‘50, ρολόγια TUDOR χρησιμοποιήθηκαν από τα μέλη της British North Greenland Expedition και δοκιμάστηκαν επί δύο χρόνια σε ακραίες συνθήκες πάγου και ψύχους. Η συγκεκριμένη αποστολή αποτέλεσε ένα από τα καλύτερα τεκμηριωμένα παραδείγματα της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας των ρολογιών της TUDOR.

Το νέο Northflag συνεχίζει αυτή την παράδοση και προσθέτει έναν κεντρικό δείκτη 24 ωρών στο καντράν. Η λειτουργία GMT αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιοχές όπου φαινόμενα όπως η πολική νύχτα και ο ήλιος του μεσονυκτίου μεταβάλλουν την καθημερινή αντίληψη της ημέρας και της νύχτας.





Ένα όνομα συνδεδεμένο με τις καινοτομίες της TUDOR

Όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2015, το Northflag αποτέλεσε το πρώτο ρολόι της TUDOR που εξοπλίστηκε με τον μηχανισμό ΜΤ5621 που ήταν σχεδιασμένος και κατασκευασμένος αποκλειστικά από τη TUDOR. Στη νέα του γενιά, διατηρεί τις βασικές σχεδιαστικές γραμμές και τα χαρακτηριστικά στοιχεία που παραπέμπουν στο ιστορικό TUDOR Ranger II του 1973. Το νέο TUDOR Northflag διαθέτει κάσα 40 mm από ανοξείδωτο ατσάλι 316L και εξοπλίζεται με τον αυτόματο μηχανισμό MT5652-U με λειτουργία GMT. Ο μηχανισμός είναι πιστοποιημένος από COSC και METAS ως Master Chronometer, διαθέτει ελατήριο ισορροπίας από πυρίτιο και προσφέρει αυτονομία 65 ωρών.





Ενσωματωμένος σχεδιασμός μπρασελέ

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Northflag είναι η ενσωμάτωση του μπρασελέ στην κάσα, η οποία δημιουργεί μια καθαρή σχεδιαστική γραμμή. Το ειδικά σχεδιασμένο μπρασελέ δύο συνδέσμων κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι 316L και συνδυάζει σατινέ φινίρισμα με γυαλισμένες ακμές. Το κούμπωμα TUDOR «T-fit» επιτρέπει άμεση προσαρμογή και προσφέρει πέντε θέσεις ρύθμισης. Η ίδια σχεδιαστική λογική συνεχίζεται στην κάσα, όπου τα σατινέ φινιρίσματα συνδυάζονται με γυαλισμένες ακμές στις προεξοχές της κάσας και στη στεφάνη. Η ελαφρώς κωνική κορώνα ακολουθεί τη ματ αισθητική του συνόλου. Το διάφανο πίσω μέρος της κάσας, με θολωτό κρύσταλλο από ζαφείρι, αποκαλύπτει τον αυτόματο μηχανισμό MT5652-U και παραπέμπει στο πρώτο Northflag του 2015, το οποίο είχε επίσης ξεχωρίσει για το «ανοιχτό» πίσω μέρος της κάσας και τον πρώτο αυτόματο μηχανισμό της TUDOR.

Πενταετής Εγγύηση TUDOR

Η TUDOR προσφέρει πενταετή εγγύηση σε όλα τα προϊόντα της, χωρίς να απαιτείται εγγραφή του ρολογιού ή υποχρεωτικός περιοδικός έλεγχος συντήρησης. Η εγγύηση είναι μεταβιβάσιμη σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης.