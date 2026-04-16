TUDOR 2026: Νέα συλλογή, νέα εποχή



Ακολουθούν λίγα λόγια για τα νέα μοντέλα της TUDOR.

BLACK BAY 58

Το TUDOR Black Bay 58, ένα από τα πιο αγαπημένα μοντέλα της μάρκας, επιστρέφει με σημαντικές τεχνικές και αισθητικές αναβαθμίσεις. Διατηρώντας την εμβληματική κάσα των 39mm, εμπνευσμένη από τα καταδυτικά ρολόγια της δεκαετίας του 1950, το νέο μοντέλο αποκτά πιο λεπτό προφίλ (11,7mm), ενισχύοντας σημαντικά την άνεση στον καρπό.

BLACK BAY 58 GMT

Η TUDOR παρουσιάζει μια νέα προσθήκη στη σειρά Black Bay, το TUDOR Black Bay 58 GMT, ένα μοντέλο εμπνευσμένο από την εποχή όπου τα ταξίδια μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας συνδυάζονταν με μια αίσθηση κομψότητας και glamour. Διατηρώντας τις αναλογίες της σειράς Black Bay 58, με κάσα 39mm από ανοξείδωτο ατσάλι, το νέο μοντέλο ξεχωρίζει για τη δίχρωμη περιστρεφόμενη στεφάνη 24 ωρών σε μαύρο και burgundy με επιχρυσωμένες λεπτομέρειες.



BLACK BAY 54 “BLUE”

Το νέο TUDOR Black Bay 54 Blue αποτελεί την πιο πιστή απόδοση του ιστορικού reference 7922. Η κάσα 37mm από ανοξείδωτο ατσάλι διατηρεί τις κλασικές αναλογίες της δεκαετίας του 1950. Το μπλε καντράν και η αντίστοιχη στεφάνη συνδυάζονται με μια άψογα ισορροπημένη κάσα 37mm και έναν Manufacture μηχανισμό. Η μονής κατεύθυνσης στεφάνη 60 λεπτών, παραπέμπει στις απαρχές των καταδύσεων, όταν η απλότητα αποτελούσε βασικό στοιχείο σχεδιασμού.



BLACK BAY CERAMIC

Το TUDOR Black Bay Ceramic, είναι ένα μοντέλο που από την πρώτη του εμφάνιση το 2021 αποτελεί σημείο αναφοράς για την τεχνική υπεροχή της μάρκας. Στη νέα του έκδοση, αποκτά μια πλήρως “blacked-out” αισθητική, καθώς και ένα νέο μπρασελέ από κεραμικό υλικό, ενισχύοντας περαιτέρω τον σύγχρονο χαρακτήρα του. Με κάσα 41mm από μαύρο ματ κεραμικό και αντίστοιχο μπρασελέ 3 συνδέσμων με διπλό αναδιπλούμενο κούμπωμα, το μοντέλο αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία της TUDOR στην επεξεργασία προηγμένων υλικών.

TUDOR MONARCH

Το νέο TUDOR Monarch, είναι το μοντέλο που συνδυάζει την ιστορική κληρονομιά της μάρκας με μια σύγχρονη σχεδιαστική προσέγγιση. Με κάσα 39mm με έντονες γεωμετρικές ακμές και αντίστοιχο μπρασελέ, το Monarch ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την καθαρότητα των γραμμών του. Το καντράν, σε απόχρωση εμπνευσμένη από τον αιγυπτιακό πάπυρο, συνδυάζει ρωμαϊκούς και αραβικούς ωροδείκτες, δημιουργεί μια ξεχωριστή αισθητική που παραπέμπει διακριτικά στην παράδοση της ωρολογοποιίας.

Η TUDOR ανανεώνει τη σειρά TUDOR Royal, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοντέλα της, που συνδυάζει sport και κομψότητα σε μια διαχρονική πρόταση sport-chic. Με το ενσωματωμένο μπρασελέ, τη χαρακτηριστική στεφάνη και τους Manufacture μηχανισμούς, η συλλογή εξελίσσεται με νέα μεγέθη, χρώματα και ανανεωμένη αισθητική. Η σειρά Royal εμπλουτίζεται με νέες εκδόσεις σε κάσες 30mm, 36mm και 40mm, από ανοξείδωτο ατσάλι ή συνδυασμό ατσαλιού και κίτρινου χρυσού, προσφέροντας επιλογές για κάθε καρπό.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ “BORN TO DARE”

Από την ίδρυσή της το 1926, η TUDOR παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της δημιουργίας ρολογιών υψηλής ποιότητας με εξαιρετική αξία. Η νέα συλλογή αποτυπώνει αυτή τη φιλοσοφία μέσα από καινοτομία, αξιοπιστία και σχεδιασμό που αντέχει στον χρόνο.

Όλα τα ρολόγια TUDOR συνοδεύονται από 5ετή διεθνή εγγύηση.

Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή στο www.tudorwatch.com