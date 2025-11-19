Η Tudor επεκτείνει τη σειρά Ranger και αιχμαλωτίζει τις πιο έντονες στιγμές



Εκτός από το νέο καντράν «Dune white», το Ranger διατίθεται πλέον και με λεία κάσα από ανοξείδωτο ατσάλι διάστασης 36mm, επιπλέον της ήδη υπάρχουσας διαμέτρου 39mm. Το Ranger είναι το τέλειο ρολόι-εργαλείο σχεδιασμένο να αντέχει σε οποιοδήποτε περιβάλλον ή κατάσταση.





Η πολυπλοκότητα αυξάνει την πιθανότητα αποτυχίας. Και όταν πρόκειται για το Dakar Rally, μια μηχανική βλάβη είναι η διαφορά μεταξύ του να ολοκληρώσεις τον αγώνα ή να περάσεις μέρος της νύχτας στην έρημο. Υπάρχουν παραλληλισμοί και στα ρολόγια. Η απλότητα και η καθαρότητα αποτελούν τον χαρακτήρα του TUDOR Ranger. Ανθεκτικό, αξιόπιστο και απλό. Ο λιγότερος δυνατός βαθμός πολυπλοκότητας, αλλά η μέγιστη δυνατή προσαρμοστικότητα. Το νέο ματ καντράν «Dune white» προστίθεται στη γκάμα ως μόνιμη επιλογή, που κάποιοι μπορεί να το θεωρήσουν ως διακριτική αναφορά στη συμμετοχή της TUDOR στον πιο σκληρό αγώνα του κόσμου. Σε μία περιοχή χωρίς κατοίκους, τα μόνα πράγματα που θα βρείτε στο Dakar είναι η ακραία ζέστη, οι βράχοι και οι τεράστιοι αμμόλοφοι. Σε τέτοιες δύσκολες περιοχές του κόσμου όπου δεν υπάρχουν ωρολογοποιοί, καλύτερα να έχετε μαζί σας ένα ρολόι που λειτουργεί όταν το χρειάζεστε. Είτε ξεκινάτε για τους πόλους είτε διασχίζετε την έρημο Rub' al Khali το Ranger θα λειτουργεί σε κάθε περιοχή.Οι ρίζες της οικογένειας TUDOR Ranger φτάνουν πίσω στο 1929, όταν ο Hans Wilsdorf κατοχύρωσε το όνομα «Ranger», τρία χρόνια μετά την καταχώριση του εμπορικού σήματος «The TUDOR». Την εποχή εκείνη ο όρος δεν χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά για να δώσει μια αίσθηση περιπέτειας σε ορισμένα ρολόγια της συλλογής TUDOR. Η αισθητική που σήμερα αναγνωρίζουμε ως Ranger εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960, με τους μεγάλους αραβικούς αριθμούς, καλυμμένους με φωσφορίζουσα επίστρωση στις θέσεις 3 (σε εκδόσεις χωρίς ημερομηνία), 6, 9 και 12, καθώς και με τους χαρακτηριστικούς δείκτες.Κατά τη διάρκεια της πορείας του παρουσιάστηκε σε πολλές παραλλαγές, με και χωρίς ημερομηνία, με αυτόματο ή χειροκίνητο κούρδισμα και με το λογότυπο τριαντάφυλλο της TUDOR ή αργότερα την ασπίδα στο καντράν. Ήδη από το 1973, μια έκδοση του Ranger με ενιαίο μπρασελέ παρουσιάστηκε με την ονομασία «Ranger II».Τα μοντέλα Ranger εξοπλίζονται με τους αυτόματους μηχανισμούς MT5400 (36 mm) και MT5402 (39 mm). Η κατασκευή τους έχει σχεδιαστεί για μέγιστη αντοχή, διάρκεια ζωής, αξιοπιστία και ακρίβεια, με πιστοποίηση χρονομέτρου COSC. Ένα ακόμη αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι το «weekend-proof» αυτονομία ενέργειας των περίπου 70 ωρών, που επιτρέπει στο ρολόι να μείνει εκτός καρπού από το βράδυ της Παρασκευής έως το πρωί της Δευτέρας χωρίς να χρειαστεί κούρδισμα.Τα μοντέλα Ranger διατίθενται σε δύο εκδόσεις. Με λείο μπρασελέ από ανοξείδωτο ατσάλι και κούμπωμα TUDOR «T-fit» με σύστημα άμεσης ρύθμισης και με υφασμάτινο λουράκι σε γήινους τόνους τριών χρωμάτων. Το λουράκι υφαίνεται στη Γαλλία σε αργαλειούς Jacquard του 19ου αιώνα από την εταιρεία Julien Faure στην περιοχή του Saint-Étienne και ξεχωρίζει για την ποιότητα, τη στιβαρότητα και την άνεση στον καρπό.

Όλα τα ρολόγια TUDOR διατίθενται με την 5ετή διεθνή εγγύηση TUDOR.

