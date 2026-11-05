Η Σίνθια Ερίβο θα υποδυθεί τη μητέρα του Tupac στη νέα ταινία για τον Snoop Dogg
Η Σίνθια Ερίβο θα υποδυθεί τη μητέρα του Tupac στη νέα ταινία για τον Snoop Dogg
Ο Snoop Dogg συμμετέχει στην παραγωγή, ενώ στην ταινία θα αξιοποιηθεί μουσική από τον κατάλογό του
Στο καστ της νέας κινηματογραφικής παραγωγής της Universal, που θα αφηγείται τη ζωή και την πορεία του Snoop Dogg, προστέθηκε η Σίνθια Ερίβο, η οποία θα ενσαρκώσει τη μητέρα του Tupac, Αφένι Σακούρ.
Τον κεντρικό ρόλο της ταινίας, με τίτλο «Snoop», θα αναλάβει ο Τζόναθαν Ντέιβις. Η παραγωγή φιλοδοξεί να αποτελέσει, όπως περιγράφεται, την «απόλυτη βιογραφία του μεγιστάνα και θρύλου της ψυχαγωγίας».
Η Ερίβο, η οποία έχει βραβευτεί με Tony, Grammy και Emmy θα συμμετάσχει σε ένα ένα καστ με πολλές γνωστές παρουσίες. Σε αυτό βρίσκονται επίσης οι Μάιλς Μπούλοκ, Λόρεν Λόντον, Κάμρον Τζόουνς, Άλγκι Σμιθ, Τρε Χέιλ, Λάια Ντιλεόν Χέις, Όλι Σόλοταν, Κόρεϊ Σαμπανιέ και Τζόνικα Μπουθ.
Όπως αναφέρει το Variety, η Αφένι Σακούρ, η οποία πέθανε το 2016, υπήρξε μέλος του κόμματος των Μαύρων Πανθήρων. Γεννήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα και το 1947, σε ηλικία 11 ετών, μετακόμισε μαζί με τη μητέρα της στο Μπρονξ. Το 1968, αφού παρακολούθησε ομιλία του Μπόμπι Σιλ, εντάχτηκε στους Μαύρους Πάνθηρες. Λίγο αργότερα παντρεύτηκε τον Λουμούμπα Σακούρ, ο οποίος ήταν επίσης μέλος της οργάνωσης.
Τη σκηνοθεσία και την προσαρμογή του σεναρίου έχει αναλάβει ο Κρεγκ Μπρούερ, ο οποίος βασίστηκε στο αρχικό κείμενο του Τζο Ρόμπερτ Κόουλ. Ο ίδιος ο Snoop Dogg συμμετέχει στην παραγωγή, ενώ στην ταινία θα αξιοποιηθεί μουσική από τον κατάλογό του.
Στην παραγωγή συμμετέχουν ακόμη ο Μπράιαν Γκρέιζερ της Imagine Entertainment, ο Άλαν Μάντελμπαουμ και η πρόεδρος της Death Row Pictures, Σάρα Ρεμέικερ. Το «Snoop» αποτελεί το πρώτο πρότζεκτ που προκύπτει από τη συμφωνία της Death Row Pictures με την NBCUniversal Entertainment and Studios. Η Universal έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία του φιλμ στις κινηματογραφικές αίθουσες για τις 6 Αυγούστου του 2027.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Τον κεντρικό ρόλο της ταινίας, με τίτλο «Snoop», θα αναλάβει ο Τζόναθαν Ντέιβις. Η παραγωγή φιλοδοξεί να αποτελέσει, όπως περιγράφεται, την «απόλυτη βιογραφία του μεγιστάνα και θρύλου της ψυχαγωγίας».
Η Ερίβο, η οποία έχει βραβευτεί με Tony, Grammy και Emmy θα συμμετάσχει σε ένα ένα καστ με πολλές γνωστές παρουσίες. Σε αυτό βρίσκονται επίσης οι Μάιλς Μπούλοκ, Λόρεν Λόντον, Κάμρον Τζόουνς, Άλγκι Σμιθ, Τρε Χέιλ, Λάια Ντιλεόν Χέις, Όλι Σόλοταν, Κόρεϊ Σαμπανιέ και Τζόνικα Μπουθ.
Cynthia Erivo will play Tupac Shakur’s mother, Afeni Shakur, in the upcoming Snoop Dogg biopic.— Variety (@Variety) November 4, 2026
• Jonathan Daviss stars in “Snoop,” which is described as the “definitive biopic of the entertainment mogul and icon,” Snoop Dogg.https://t.co/WdUgxMaVYD pic.twitter.com/oVXKsfJ80m
Τη σκηνοθεσία και την προσαρμογή του σεναρίου έχει αναλάβει ο Κρεγκ Μπρούερ, ο οποίος βασίστηκε στο αρχικό κείμενο του Τζο Ρόμπερτ Κόουλ. Ο ίδιος ο Snoop Dogg συμμετέχει στην παραγωγή, ενώ στην ταινία θα αξιοποιηθεί μουσική από τον κατάλογό του.
Στην παραγωγή συμμετέχουν ακόμη ο Μπράιαν Γκρέιζερ της Imagine Entertainment, ο Άλαν Μάντελμπαουμ και η πρόεδρος της Death Row Pictures, Σάρα Ρεμέικερ. Το «Snoop» αποτελεί το πρώτο πρότζεκτ που προκύπτει από τη συμφωνία της Death Row Pictures με την NBCUniversal Entertainment and Studios. Η Universal έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία του φιλμ στις κινηματογραφικές αίθουσες για τις 6 Αυγούστου του 2027.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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