Ιωάννα Ασημακοπούλου: Με έχουν πληγώσει κριτικές και σκεφτόμουν τι άδικο που ήταν αυτό, έβλεπα εμπάθεια
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Ιωάννα Ασημακοπούλου κριτικές

Ιωάννα Ασημακοπούλου: Με έχουν πληγώσει κριτικές και σκεφτόμουν τι άδικο που ήταν αυτό, έβλεπα εμπάθεια

Οι αρνητικές κριτικές είναι καλοδεχούμενες, αν είναι από ανθρώπους που τις τεκμηριώνουν, διευκρίνισε η ηθοποιός

Ιωάννα Ασημακοπούλου: Με έχουν πληγώσει κριτικές και σκεφτόμουν τι άδικο που ήταν αυτό, έβλεπα εμπάθεια
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Τον τρόπο με τον οποίο στέκεται απέναντι στις αρνητικές κριτικές παρουσίασε η Ιωάννα Ασημακοπούλου. Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι τις δέχεται, όταν είναι τεκμηριωμένες, καθώς τις αξιοποιεί για να βελτιώνεται. Ωστόσο, στο παρελθόν έχει πληγωθεί από σχόλια που θεώρησε άδικα και εμπαθή.

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, και κλήθηκε να περιγράψει τη σχέση της με την απόρριψη. Όπως είπε, δυσκολεύεται να τη διαχειριστεί. Παρόλα αυτά, έχει μάθει να την αποδέχεται και να την ξεπερνά, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του επαγγέλματος του ηθοποιού.

«Με την απόρριψη έχω πολύ κακή σχέση, αλλά την αποδέχομαι. Στενοχωριέσαι αλλά το ξεπερνάς, γιατί η απόρριψη είναι το 80% της δουλειάς μας. Χάνεις δηλαδή δουλειές, στην αρχή δεν μπορείς να βρεις εύκολα μια δουλειά, μπορεί να απορρίψεις και εσύ τον εαυτό σου πολλές φορές. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι η απόρριψη», ανέφερε.

Δείτε το βίντεο 


Η ηθοποιός τόνισε ότι η διαχείριση της κριτικής και της απόρριψης αποτελεί σημαντικό μέρος του επαγγέλματος του ηθοποιού. «Μπορεί να μην ακούσεις μια καλή κριτική ενώ έχεις δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και είναι μέρος της δουλειάς μας πως εμείς θα διαχειριστούμε αυτό το κομμάτι. Απόρριψη βιώνουμε καθημερινά όλοι στη ζωή μας, ακόμα και ως πολίτες», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στις αρνητικές κριτικές, εξήγησε ότι τις αντιμετωπίζει ως ευκαιρία για αυτοβελτίωση, εφόσον είναι τεκμηριωμένες, ενώ παραδέχτηκε ότι ορισμένες την έχουν πληγώσει, καθώς διέκρινε σε αυτές αδικία και εμπάθεια. «Οι αρνητικές κριτικές είναι καλοδεχούμενες, αν είναι από ανθρώπους που τις τεκμηριώνουν. Φυσικά, τις αποδέχομαι και τις μελετώ και προσπαθώ να διορθωθώ. Υπάρχουν κριτικές που με έχουν πληγώσει και σκεφτόμουν τι άδικο που ήταν αυτό και έβλεπα εμπάθεια».
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