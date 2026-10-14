Σοφία Φιλιππίδου για τον ρόλο της στους «Δύο Ξένους»: Είχε αναφορά στην Αγγελική Νικολούλη, μου είχαν πει να είμαι ξανθιά και είπα όχι

Σοφία Φιλιππίδου

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε ότι την δυσκόλευε η έντονη και εκρηκτική συμπεριφορά του χαρακτήρα της, καθώς δεν είχε σχέση με τον δικό της τρόπο έκφρασης στην καθημερινότητά της:

«

».





Η

Σοφία Φιλιππίδου

αποκάλυψε επίσης, ότι μία από τις χαρακτηριστικές ατάκες της σχετικά με τις αγαπημένες της πόλεις ήταν δική της προσθήκη και δεν υπήρχε στο αρχικό κείμενο. Όπως είπε, αυτοσχεδίασε, εντάσσοντας και τον Γιώργο Νταλάρα στον διάλογο:

«

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Αλλά δεν μου άρεσε εμένα που έπρεπε τόσο πολύ να είμαι έξαλλη. Έδινα και χαστούκια. Ο κόσμος όμως το αγαπάει πάρα πολύ. Ήταν έξαλλη, εγώ στη ζωή μου δεν είμαι έτσιΑυτό που έλεγα με τις πόλεις, “η αγαπημένη μου πόλη”, κάποια στιγμή είπα “Νταλάρα, Νταλάρα, η αγαπημένη μου πόλη”. Αυτό ήταν δικό μου, δεν υπήρχε στο κείμενο. Πάνω στον παροξυσμό μου έβαλα και τον Νταλάρα»