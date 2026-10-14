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Σοφία Φιλιππίδου για τον ρόλο της στους «Δύο Ξένους»: Είχε αναφορά στην Αγγελική Νικολούλη, μου είχαν πει να είμαι ξανθιά και είπα όχι
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Σοφία Φιλιππίδου Δύο Ξένοι ρόλος Αγγελική Νικολούλη

Σοφία Φιλιππίδου για τον ρόλο της στους «Δύο Ξένους»: Είχε αναφορά στην Αγγελική Νικολούλη, μου είχαν πει να είμαι ξανθιά και είπα όχι

Ήταν έξαλλη, εγώ στη ζωή μου δεν είμαι έτσι, είπε η ηθοποιός για τον ρόλο της στη σειρά

Σοφία Φιλιππίδου για τον ρόλο της στους «Δύο Ξένους»: Είχε αναφορά στην Αγγελική Νικολούλη, μου είχαν πει να είμαι ξανθιά και είπα όχι
Ιωάννα Μαρίνου
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Στον ρόλο της στους «Δύο Ξένους» αναφέρθηκε η Σοφία Φιλιππίδου, δηλώνοντας πως ο χαρακτήρας που υποδύθηκε, είχε αναφορές στην Αγγελική Νικολούλη, με την ηθοποιό να αρνείται, όπως είπε, την πρόταση να γίνει ξανθιά.

 Η Σοφία Φιλιππίδου παραχώρησε συνέντευξη «Rainbow Mermaids» που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο YouTube, μιλώντας μεταξύ άλλων για την παρουσιάστρια εκπομπής αναζήτησης αγνοουμένων, που ενσάρκωσε.

Παρότι ο συγκεκριμένος χαρακτήρας αγαπήθηκε από τον κόσμο, η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν της άρεσαν όλα τα στοιχεία του. Όπως είπε, η ηρωίδα της είχε αναφορές στην Αγγελική Νικολούλη, ενώ η ίδια αρνήθηκε να υιοθετήσει την εμφάνιση που της είχαν προτείνει, να βάψει δηλαδή τα μαλλιά της ξανθά, ώστε να μοιάζει ακόμα περισσότερο στη δημοσιογράφο.

«Ο κόσμος το αγαπάει πάρα πολύ, αλλά εμένα δε μου άρεσε πολύ. Βεβαίως είχε αναφορά στην Αγγελική Νικολούλη, μου είχαν πει να είμαι ξανθιά και είπα όχι, έκανα αντίσταση» είπε αρχικά η Σοφία Φιλιππίδου.

Δείτε το βίντεο



Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε ότι την δυσκόλευε η έντονη και εκρηκτική συμπεριφορά του χαρακτήρα της, καθώς δεν είχε σχέση με τον δικό της τρόπο έκφρασης στην καθημερινότητά της: «Αλλά δεν μου άρεσε εμένα που έπρεπε τόσο πολύ να είμαι έξαλλη. Έδινα και χαστούκια. Ο κόσμος όμως το αγαπάει πάρα πολύ. Ήταν έξαλλη, εγώ στη ζωή μου δεν είμαι έτσι».

Δείτε βίντεο από τους «Δύο Ξένους»

Σοφία Φιλιππίδου : Ο πιο υστερικός ρόλος της tv ever! - Sofia Filippidou Ysteries Best of

Η Σοφία Φιλιππίδου αποκάλυψε επίσης, ότι μία από τις χαρακτηριστικές ατάκες της σχετικά με τις αγαπημένες της πόλεις ήταν δική της προσθήκη και δεν υπήρχε στο αρχικό κείμενο. Όπως είπε, αυτοσχεδίασε, εντάσσοντας και τον Γιώργο Νταλάρα στον διάλογο: «Αυτό που έλεγα με τις πόλεις, “η αγαπημένη μου πόλη”, κάποια στιγμή είπα “Νταλάρα, Νταλάρα, η αγαπημένη μου πόλη”. Αυτό ήταν δικό μου, δεν υπήρχε στο κείμενο. Πάνω στον παροξυσμό μου έβαλα και τον Νταλάρα».
Ιωάννα Μαρίνου
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