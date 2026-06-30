Μέμος Μπεγνής για την προσωπική του ζωή: Θέλω να είμαι στα πατώματα και ας πληγωθώ, θέλω να το ζήσω
Μέμος Μπεγνής για την προσωπική του ζωή: Θέλω να είμαι στα πατώματα και ας πληγωθώ, θέλω να το ζήσω
Έχω περάσει και πολύ δύσκολα, σχολίασε ο ηθοποιός
Στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον έρωτα και τις σχέσεις αναφέρθηκε ο Μέμος Μπεγνής, τονίζοντας ότι επιλέγει να ζει με ένταση, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως θα πληγωθεί.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου στην εκπομπή The 2Night Show όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη στάση που κρατά απέναντι στον έρωτα, εξηγώντας πως, παρότι έχει πληγωθεί και έχει βιώσει δύσκολες εμπειρίες, έχει επιλέξει να ζει τις σχέσεις του χωρίς φίλτρα.
Χαρακτηριστικά, ο Μέμος Μπεγνής δήλωσε ότι «θέλει να είναι στα πατώματα», σχολιάζοντας πως δεν φοβάται να ερωτευτεί ξανά: «Αγαπήθηκα πάρα πολύ και αγάπησα πολύ και συνεχίζω και αγαπώ. Έχω περάσει και δύσκολα πολύ, πάρα πολύ, αλλά είμαι από αυτούς που λένε ότι εγώ τον έρωτα στο μυαλό μου τον έχω πάρα πολύ απλό. Είμαι αμοιβάδα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή λέω να ερωτευτώ και δεν με νοιάζει αν πληγωθώ. Οι άλλοι λένε, ξέρεις "μήπως ερωτευτώ και μήπως πληγωθώ και δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, γιατί μπορεί σε πέντε μήνες να με αφήσεις και σε βλέπω, τα πρώτα σημάδια τώρα, σε βλέπω πώς είσαι". Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να είμαι στα πατώματα και ας πληγωθώ. Δεν πειράζει, θέλω να το ζήσω εγώ, να το ζήσω τώρα».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου στην εκπομπή The 2Night Show όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη στάση που κρατά απέναντι στον έρωτα, εξηγώντας πως, παρότι έχει πληγωθεί και έχει βιώσει δύσκολες εμπειρίες, έχει επιλέξει να ζει τις σχέσεις του χωρίς φίλτρα.
Χαρακτηριστικά, ο Μέμος Μπεγνής δήλωσε ότι «θέλει να είναι στα πατώματα», σχολιάζοντας πως δεν φοβάται να ερωτευτεί ξανά: «Αγαπήθηκα πάρα πολύ και αγάπησα πολύ και συνεχίζω και αγαπώ. Έχω περάσει και δύσκολα πολύ, πάρα πολύ, αλλά είμαι από αυτούς που λένε ότι εγώ τον έρωτα στο μυαλό μου τον έχω πάρα πολύ απλό. Είμαι αμοιβάδα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή λέω να ερωτευτώ και δεν με νοιάζει αν πληγωθώ. Οι άλλοι λένε, ξέρεις "μήπως ερωτευτώ και μήπως πληγωθώ και δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, γιατί μπορεί σε πέντε μήνες να με αφήσεις και σε βλέπω, τα πρώτα σημάδια τώρα, σε βλέπω πώς είσαι". Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να είμαι στα πατώματα και ας πληγωθώ. Δεν πειράζει, θέλω να το ζήσω εγώ, να το ζήσω τώρα».
Δείτε το βίντεο
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