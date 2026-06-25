Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ: Το «The Bear» μου έδωσε το δώρο να αποφασίζω πώς θέλω να είναι η καριέρα μου
Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ: Το «The Bear» μου έδωσε το δώρο να αποφασίζω πώς θέλω να είναι η καριέρα μου
Τα πράγματα άλλαξαν με αυτή τη σειρά, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ δήλωσε ότι ο ρόλος του σεφ Κάρμι στη σειρά «The Bear» υπήρξε μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή του. «Σίγουρα», δήλωσε αποκλειστικά στο Page Six στην πρεμιέρα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν της σειράς την περασμένη εβδομάδα.
Ο Γουάιτ σημείωσε ότι, παρότι εργάζεται από τότε που ήταν έφηβος, έχοντας εμφανιστεί στο «Law & Order» και έχοντας υποδυθεί τον Λιπ Γκάλαχερ στο «Shameless» από το 2011 έως το 2021, ήταν το «The Bear» εκείνο που πραγματικά εκτόξευσε την καριέρα του. «Τα πράγματα άλλαξαν», είπε, προσθέτοντας ότι ο ρόλος τού έδωσε τη δυνατότητα να είναι επιλεκτικός.
«Πήρα αυτό το δώρο, ξέρετε, που πολύ λίγοι ηθοποιοί είναι αρκετά τυχεροί να αποκτήσουν, δηλαδή να έχεις κάποιες επιλογές, να έχεις λόγο και να αποφασίζεις τι θέλεις να κάνεις και πώς θέλεις να είναι η καριέρα σου. Και νομίζω ότι το “The Bear” μού το έδωσε αυτό», εξήγησε.
Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός αναγνώρισε ότι στάθηκε τυχερός που εργάζεται σχεδόν ασταμάτητα από τότε που πήρε τον ρόλο του στο «Shameless», σε ηλικία 18 ετών. «Ήμουν πραγματικά τυχερός που είχα και πάλι σταθερότητα και μπόρεσα να εξελιχθώ μαζί με έναν χαρακτήρα».
Κάτι ακόμη που χάρισε στον Γουάιτ η σειρά του FX είναι ορισμένες επιπλέον δεξιότητες στην κουζίνα. «Δεν λέω ότι είμαι εξαιρετικός», είπε με μετριοφροσύνη. «Αλλά σίγουρα είμαι καλύτερος. Μου αρέσει ένα κυριακάτικο ψητό, ένα short rib σε μαντεμένια κατσαρόλα που γίνεται πραγματικά ωραίο. Μπορώ να φτιάξω μια πολύ καλή μπριζόλα και μια poivre που είναι πραγματικά ωραία, ναι, πράγματα τύπου κρέας με πατάτες», κατέληξε.
Ο Γουάιτ σημείωσε ότι, παρότι εργάζεται από τότε που ήταν έφηβος, έχοντας εμφανιστεί στο «Law & Order» και έχοντας υποδυθεί τον Λιπ Γκάλαχερ στο «Shameless» από το 2011 έως το 2021, ήταν το «The Bear» εκείνο που πραγματικά εκτόξευσε την καριέρα του. «Τα πράγματα άλλαξαν», είπε, προσθέτοντας ότι ο ρόλος τού έδωσε τη δυνατότητα να είναι επιλεκτικός.
«Πήρα αυτό το δώρο, ξέρετε, που πολύ λίγοι ηθοποιοί είναι αρκετά τυχεροί να αποκτήσουν, δηλαδή να έχεις κάποιες επιλογές, να έχεις λόγο και να αποφασίζεις τι θέλεις να κάνεις και πώς θέλεις να είναι η καριέρα σου. Και νομίζω ότι το “The Bear” μού το έδωσε αυτό», εξήγησε.
Jeremy Allen White says goodbye to ‘The Bear’ after 5 seasons: ‘I’ve been really lucky’ https://t.co/4nav3pzs5m pic.twitter.com/Aq0OkUONLJ— Page Six (@PageSix) June 25, 2026
Κάτι ακόμη που χάρισε στον Γουάιτ η σειρά του FX είναι ορισμένες επιπλέον δεξιότητες στην κουζίνα. «Δεν λέω ότι είμαι εξαιρετικός», είπε με μετριοφροσύνη. «Αλλά σίγουρα είμαι καλύτερος. Μου αρέσει ένα κυριακάτικο ψητό, ένα short rib σε μαντεμένια κατσαρόλα που γίνεται πραγματικά ωραίο. Μπορώ να φτιάξω μια πολύ καλή μπριζόλα και μια poivre που είναι πραγματικά ωραία, ναι, πράγματα τύπου κρέας με πατάτες», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα