Σωκράτης Αλαφούζος: Γνώρισε τον σκηνοθέτη Όλιβερ Στόουν - Το να του σφίξω το χέρι είναι κάτι που δεν είχα φανταστεί

γνώρισε τον διάσημο Αμερικανό σκηνοθέτη και σεναριογράφο,Ο ηθοποιός παρευρέθηκε σε προβολή της γνωστής πολεμικής ταινίας, «Platoon», κατά τη διάρκεια Masterclass στο «Dodge College of Film and Media Art» όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον καταξιωμένο σκηνοθέτη.Μάλιστα, δημοσίευσε μια φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Facebook από τη γνωριμία και έγραψε στη λεζάντα: «Με τον Όλιβερ Στόουν μετά την προβολή του "Platoon" και το Masterclass στο Dodge College of Film and Media Arts, όπου διδάσκω, αλλά και διδάσκομαι, ειδικά όταν έρχονται τόσο σπουδαίοι δημιουργοί. 3 Όσκαρ στην διαδρομή μιας μοναδικής καριέρας. Το να του σφίξω το χέρι και να τον γνωρίσω από κοντά είναι κάτι που δεν είχα φανταστεί όταν είδα το "Platoon" για 1η φορά ενώ είχα μόλις αποφοιτήσει από τη δραματική σχολή. Μαζί με τους μαθητές μου το είδα ξανά μετά από τόσα χρόνια και με συγκλόνισε και πάλι. Μια αξέχαστη βραδιά έμπνευσης για να συνεχίσω να διδάσκω αλλά και να δημιουργώ».