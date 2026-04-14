Ο Τομ Χανκς κράτησε τον Επιτάφιο σε εκκλησία στο Λος Άντζελες, δείτε φωτογραφία
Η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός Μελίνα Κανακαρίδη μοιράστηκε φωτογραφίες από το ορθόδοξο Πάσχα στο Χόλιγουντ
Σε εκκλησία στο Λος Άντζελες κράτησε ο Τομ Χανκς φέτος το Πάσχα τον Επιτάφιο.
Σε ανάρτηση που έκανε η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός, Μελίνα Κανακαρίδη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες από το ορθόδοξο Πάσχα, που γιόρτασε με φίλους της. Στη δημοσίευσή της περιλαμβάνεται στιγμιότυπο από τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, στην οποία εμφανίζεται ο διάσημος ηθοποιός να κρατάει τον Επιτάφιο στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λος Άντζελες.
Όπως έγραψε η ηθοποιός στη δημοσίευσής της για τον εορτασμό του Πάσχα: «Χριστός Ανέστη. Ελπίζω όλοι όσοι γιόρτασαν το Ορθόδοξο Πάσχα, να είχαν μία καταπληκτική και χαρούμενη μέρα! Ο εφετινός εορτασμός ήταν απίστευτα ξεχωριστός –καθ’ όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα– η ασύλληπτη τιμή να μεταφέρεις τον Επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή, οι όμορφες λειτουργίες στον Καθεδρικό της Αγίας Σοφίας στο Λος Άντζελες, το υπέροχο πασχαλινό πάρτι της οικογένειας Γιαννόπουλος. Είναι αυτές οι στιγμές παράδοσης, πίστης και χαράς που μας βοηθούν στις δυσκολότερες στιγμές! Τόσο ευγνώμων».
Η Νία Βαρντάλος γιόρτασε το ελληνικό Πάσχα γιόρτασε στις ΗΠΑ έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, αλλά και φίλους της όπως οι Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον, καθώς και οι Μπίλι Ζέιν και Τζον Στάμος. Όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσα από ανάρτηση στο Instagram, γευμάτισε με στενούς φίλους της την Κυριακή του Πάσχα, στέλνοντας παράλληλα ευχές στους ακολούθους της. «Χαρούμενο ελληνικό Πάσχα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
