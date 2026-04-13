Η Νία Βαρντάλος γιόρτασε το ελληνικό Πάσχα στην Αμερική με τον σύντροφό της: Μαζί τους και ο Τομ Χανκς με τη Ρίτα Γουίλσον
«Χριστός Ανέστη από Λος Άντζελες», έγραψε η ηθοποιός και στο τραπέζι που έκανε έδωσαν το παρών και ο Τζον Στάμος με τον Μπίλι Ζέιν

Γεωργία Κοτζιά
Το ελληνικό Πάσχα γιόρτασε η Νία Βαρντάλος στην Αμερική, μαζί με τον σύντροφό της,  ενώ στο πλευρό τους βρίσκονταν και ο Τομ Χανκς με τη Ρίτα Γουίλσον, καθώς και ο Μπίλι Ζέιν με τον Τζον Στάμος.

Η ηθοποιός, όπως αποκάλυψε με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε τραπέζι με τους καλούς της φίλους την Κυριακή 12 Απριλίου και έστειλε ευχές στους followers της.

«Χαρούμενο ελληνικό Πάσχα», έγραψε η Νία Βαρντάλος στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ηθοποιός ανέβασε επίσης φωτογραφία με τον σύντροφό της στο αυτοκίνητο, λίγη ώρα αφότου παρέλαβαν το άγιο φως, σημειώνοντας: «Χριστός Ανέστη από Λος Άντζελες».

Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

