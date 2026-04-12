Θανάσης Βασιλόπουλος για την τσιγγάνικη καταγωγή του: Δεν κουβαλάω τη φυλή στην πλάτη μου, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός





Στη συνέχεια, ο Θανάσης Βασιλόπουλος μοιράστηκε μια προσωπική του ιστορία, εξηγώντας πώς ξεκίνησε να πηγαίνει στο σχολείο: « Χρειάζεται αγώνας, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, αλλά, ο αγώνας πρέπει να έρχεται με τον πολιτισμό. Καμιά φορά με ρωτάνε ποια είναι η διαφορά δύο λαών. Και οι Ρομά και ο Εβραίοι είναι μια φυλή που κυνηγιέται. Η διαφορά είναι το βιβλίο, είναι τα γράμματα. Ήθελα πάρα πολύ να μάθω να διαβάζω, γιατί η μάνα μου έβλεπε κάποιες σειρές και δεν ήξερε τι γινόταν. Και έτσι αποφάσισα, να παρακαλέσω έναν άνθρωπο που είδα σε ένα πατσατζίδικο στον δρόμο και του λέω “μπορείτε να με πάτε στο σχολείο, σας παρακαλώ πολύ ;”».

Στην τσιγγάνικη καταγωγή του αναφέρθηκε ο Θανάσης Βασιλόπουλος , επισημαίνοντας ότι δεν ταυτίζει την προσωπική του πορεία με στερεότυπα που υπάρχουν για τους Ρομά, καθώς τόνισε πως κάθε άνθρωπος θα πρέπει να κρίνεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα.Ο σολίστ του κλαρίνου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Αστερόσκονη» που προβλήθηκε το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, και τόνισε αρχικά ότι δεν ταυτίζει τον εαυτό του με τη φυλή του, ενώ πρόσθεσε ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να κρίνεται από τις πράξεις του.Όπως είπε: «Εγώ δεν κουβαλάω τη φυλή στην πλάτη μου, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και κρίνω τον άνθρωπο ανάλογα με τις πράξεις του. Σίγουρα, η φυλή έχει ένα ταλέντο, όσον αφορά και στη μουσική, στις τέχνες. Θα μπορούσαν βέβαια κάποιοι να μας δώσουν λίγο παραπάνω σημασία, αλλά απ’ την άλλη νομίζω ότι ευθυνόμαστε κι εμείς, γιατί έχουμε επαναπαυθεί».