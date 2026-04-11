Αργύρης Αγγέλου για τα social media: Αγαπάω πάρα πολύ τα block
Αργύρης Αγγέλου για τα social media: Αγαπάω πάρα πολύ τα block
Ο λογαριασμός μου απευθύνεται σε κάποιον που θέλει να γνωρίσει εμένα και τη δουλειά μου, ανέφερε ο ηθοποιός
Τη στάση που ακολουθεί στα social media, περιέγραψε ο Αργύρης Αγγέλου, αναφέροντας ότι όταν κάποιος ξεπερνάει τα όριά του, προχωράει με ευκολία σε block.
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην ανθρωποφαγία που συχνά υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι δεν επηρεάζεται από αυτή, ενώ παράλληλα σχολίασε ότι τα social media τα χρησιμοποιεί για να προβάλλει περισσότερο τη δουλειά του.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν», δήλωσε ότι με μικρές εξαιρέσεις δείχνει την προσωπική του ζωή, ωστόσο εστιάζει σε κομμάτια που αφορούν στο επάγγελμά του.
Όπως ανέφερε ο Αργύρης Αγγέλου: «Αγαπάω πάρα πολύ τα block. Ο λογαριασμός μου απευθύνεται σε κάποιον που θέλει να με γνωρίσει και να γνωρίσει τη δουλειά μου. Αν δεν θέλει, τον βγάζω από τη δύσκολη θέση. Γενικά τα social μου τα χρησιμοποιώ πολύ για τη δουλειά μου, το κομμάτι προσωπική ζωή και κλειδαρότρυπα μπορεί να υπάρξει μια περίοδος που το επιτρέπω να συμβαίνει, αλλά με ένα όριο. Συνήθως η κλειδαρότρυπά μου είναι η κουζίνα μου και άντε το καλοκαίρι να ανεβάσω κάτι από κάποια παραλία. Μέχρι εκεί. Ξέρει κάποιος ότι αν θέλει να συνυπάρχουμε στο διαδίκτυο θα ξέρει ότι θα δει το κομμάτι της δουλειάς μου και τα παρασκήνια αυτής».
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην ανθρωποφαγία που συχνά υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι δεν επηρεάζεται από αυτή, ενώ παράλληλα σχολίασε ότι τα social media τα χρησιμοποιεί για να προβάλλει περισσότερο τη δουλειά του.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν», δήλωσε ότι με μικρές εξαιρέσεις δείχνει την προσωπική του ζωή, ωστόσο εστιάζει σε κομμάτια που αφορούν στο επάγγελμά του.
Όπως ανέφερε ο Αργύρης Αγγέλου: «Αγαπάω πάρα πολύ τα block. Ο λογαριασμός μου απευθύνεται σε κάποιον που θέλει να με γνωρίσει και να γνωρίσει τη δουλειά μου. Αν δεν θέλει, τον βγάζω από τη δύσκολη θέση. Γενικά τα social μου τα χρησιμοποιώ πολύ για τη δουλειά μου, το κομμάτι προσωπική ζωή και κλειδαρότρυπα μπορεί να υπάρξει μια περίοδος που το επιτρέπω να συμβαίνει, αλλά με ένα όριο. Συνήθως η κλειδαρότρυπά μου είναι η κουζίνα μου και άντε το καλοκαίρι να ανεβάσω κάτι από κάποια παραλία. Μέχρι εκεί. Ξέρει κάποιος ότι αν θέλει να συνυπάρχουμε στο διαδίκτυο θα ξέρει ότι θα δει το κομμάτι της δουλειάς μου και τα παρασκήνια αυτής».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
