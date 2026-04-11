Πέθανε ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης
Πέθανε ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης σε ηλικία 86 ετών.
Η δυσάρεστη είδηση για την απώλειά του έγινε γνωστή τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου μέσα από ανάρτηση που έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας στα social media. Ο ηθοποιός και βουλευτής τον αποχαιρέτισε αναφερόμενος στην πορεία και τη συμβολή του στον χώρο της υποκριτικής
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας στο Instagram: «Με πολύ μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Τάσου Ράμση του τόσο ωραίου ηθοποιού που ήταν πραγματικός εργάτης του θεάτρου, αλλά άφησε και το αποτύπωμα τους σε πολλές ταινίες και σειρές. Στα 86 του άφησε πλούσιο έργο και θεατρικά έργα. Συνεργάστηκα πολύ μαζι του τα πρώτα χρόνια σε σειρές και στον τομέα της μεταγλώττισης. Ήταν μια απο τις πιο χρήσιμες φωνές. Η σύζυγός του μας πληροφόρησε ότι η εξόδιος ακολουθια θα γίνει την Τρίτη μετά το Πάσχα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε».
Δείτε την ανάρτησή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα