«Πιστεύεις ότι το αξίζεις ενώ οι άνθρωποι κοιμούνται στους δρόμους»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ περιγράφει πώς είναι να μεγαλώνεις με πατέρα δισεκατομμυριούχο
Η Γουίλσον περιέγραψε, επίσης, ένα «επίπεδο αποστασιοποίησης από την ίδια την πραγματικότητα»
Ως «απομονωτική» και «περίεργη» χαρακτήρισε η τρανς κόρη του Έλον Μασκ, Βίβιαν Γουίλσον, την περίοδο της παιδική ηλικίας της μιλώντας σε συνέντευξη για το πως είναι να μεγαλώνεις με έναν από τους πλουσιότερους άνδρες στον κόσμο ως πατέρα της.
«Ήταν μια πολύ παράξενη εμπειρία, πολύ απομονωτική. Η ανώτερη τάξη έχει τα δικά της ιδιωτικά σχολεία, κοινωνικούς κύκλους και οτιδήποτε άλλο» είπε αρχικά η κόρη του Μασκ στο περιοδικό Cosmopolitan.
Αν και αρχικά φοίτησε σε ένα αποκλειστικό ίδρυμα στην πανεπιστημιούπολη της SpaceX στην Καλιφόρνια που ονομάζεται Ad Astra, η Γουίλσον αργότερα μεταγράφηκε στο ιδιωτικό σχολείο Crossroads του Λος Άντζελες.
«Ακόμα και ως παιδί, σκεφτόμουν, "Αυτό είναι λίγο άκομψο". Θυμάμαι ότι ήμουν πολύ μικρή και έβλεπα την έλλειψη στέγης και ένιωθα ναυτία» πρόσθεσε η 21χρονη που εργάζεται σήμερα ως μοντέλο.
Η Γουίλσον περιέγραψε, επίσης, ένα «επίπεδο αποστασιοποίησης από την ίδια την πραγματικότητα» που ήταν «υπέρ του πλούτου» και της «ψευδαίσθησης ότι το αξίζεις ενώ οι άνθρωποι κοιμούνται στους δρόμους».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της στο η Γουίλσον είπε ότι έχει δει τα χρήματα να «διαφθείρουν» τους ανθρώπους γύρω της.
«Έχω δει αυτές τις ανοησίες από πρώτο χέρι. Η επιθυμία για εξουσία διαφθείρει τους ανθρώπους από μέσα. Το να το πετύχεις αυτό και να θέλεις περισσότερα είναι ένας ατελείωτος κύκλος απληστίας και λαιμαργίας, όπου τίποτα δεν είναι αρκετό και τρελαίνεσαι. Σε μετατρέπει σε κάποιον διαφορετικό. Κάτι που είναι ειλικρινά ένας από τους μεγαλύτερους φόβους μου».
Καταλήγοντας, πάντως, η Γουίλσον τόνισε ότι το να είναι η κόρη του Έλον Μασκ «είναι μέρος της ιστορίας μου, αλλά δεν είναι το μέλλον της ιστορίας μου».
