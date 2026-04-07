Κατά της Μαντίσας Τσότα οι συμπαίκτες της στο Survivor: Δεν ξαναμαγειρεύω για εκείνη, σήμερα χωρίζονται οι προμήθειες, λένε
Μου είναι πλέον παντελώς αδιάφορη, ήταν ένα από τα σχόλια που έγιναν από τους «Αθηναίους»

Κατά της Μαντίσας Τσότα έχουν συσπειρωθεί οι συμπαίκτες της στο Survivor. Οι «Αθηναίοι» έδειξαν στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης πως δεν θέλουν πλέον να συμπορεύονται μαζί της.

Η Αριάδνη Σδρένια ξεκαθάρισε πως δεν είναι διατεθειμένη να μαγειρέψει ξανά για εκείνη και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος εξήγησε πως θα χωρίσουν τις προμήθειες με τη Μαντίσα να παίρνει το δικό της μερίδιο.

«Δεν ξαναμαγειρεύω εγώ για τη Μαντίσα», είπε η Μιλένα στους συμπαίκτες της, ενώ συζητούσαν για τη Μαντίσα. Με τη σειρά του, ο Δημήτρης πρόσθεσε: «Σήμερα χωρίζονται οι προμήθειες μπροστά της. Θα τη φωνάξω και θα της πω χωρίς εντάσεις ''έλα, να χωρίσουμε τις προμήθειες''. Αν θέλει κάποιος να πάει μαζί της στις προμήθειες, είναι καλοδεχούμενο αυτό. Απλά οι προμήθειες θα μετρηθούν και θα μοιραστούν».

Στη συνέχεια, η Μιλένα επισήμανε πως η Μαντίσα δεν υπάρχει πλέον για εκείνη: «Εγώ σήμερα το όνομά της και σαν Μαντίσα δεν υπάρχει για μένα στον πάγκο. Σας το λέω για να μην έρθετε προ εκπλήξεως για μένα δεν υπάρχει».

Τότε, η Αριάδνη Δημητρέλου πήρε τον λόγο, διευκρινίζοντας πως της είναι αδιάφορη η συμπαίκτριά της. «Η Μαντίσα μου είναι πλέον παντελώς αδιάφορη. Οι υπόλοιποι πάμε δυνατά, όπως κάναμε χθες, όπως κερδίσαμε χθες, πάμε να το κάνουμε και σήμερα».
