Η Χέιλι Στάινφελντ αποκάλυψε πώς κρατάει ζωντανό τον γάμο της με τον Τζος Άλεν
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2025, ενώ η ηθοποιός ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί
Τους κανόνες στους οποίες στηρίζεται ο γάμος της με τον Τζος Άλεν, αποκάλυψε η Χέιλι Στάινφελντ, κάνοντας γνωστό τον τρόπο με τον οποίο κρατούν ζωντανή τη σχέση τους.
Η ηθοποιός τόνισε ότι η σχέση τους στηρίζεται σε λίγες, συγκεκριμένες συνήθειες που τους βοηθούν να διατηρούν ο ένας την προσοχή του άλλου. Η Στάινφελντ απάντησε σε ερώτηση αναγνώστη του newsletter της, Beau Society, για το πώς κρατάει «μια συνειδητή σχέση, ενώ και οι δύο είστε τόσο απασχολημένοι». Η ίδια απάντησε: «Λατρεύω αυτή την ερώτηση. Υπάρχει μια εύκολη απάντηση στο μυαλό μου. Δεν θέλω να ακουστεί κλισέ, αλλά εστιάζουμε στο να είμαστε πραγματικά παρόντες στη ζωή του άλλου», διευκρινίζοντας: «Πιο συγκεκριμένα, είμαστε πολύ των εβδομαδιαίων βραδινών ραντεβού και μένουμε μακριά από τα κινητά μας για μία ώρα στο τέλος της ημέρας».
Η Στάινφελντ και ο Άλεν παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2025, ενώ η ηθοποιός ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Το τελευταίο διάστημα και οι δύο έχουν ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα, με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις να είναι σε πρώτο πλάνο.
Το έντονο, χειμερινό τους πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο, με τη ηθοποιό να είναι προγραμματισμένο να παραστεί με το καστ της ταινίας «Sinners» στα Βραβεία Ηθοποιών (πρώην SAG Awards) την Κυριακή 1 Μαρτίου και στην 98η τελετή των Όσκαρ την Κυριακή 15 Μαρτίου. Ο Τζος Άλεν είναι επαγγελματίας παίκτης αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL) και αγωνίζεται ως quarterback στους Μπάφαλο Μπιλς. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες της θέσης του τα τελευταία χρόνια και είναι ο ηγέτης της επίθεσης της ομάδας.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Hailee Steinfeld shared how she and husband Josh Allen foster their close relationship amid the couple’s busy schedules. https://t.co/191RBDyfdD pic.twitter.com/pjCPcqYFGH— E! News (@enews) February 8, 2026
