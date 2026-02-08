Στράτος Τζώρτζογλου: Δεν έχω πει ποτέ ότι χωρίσαμε με τη Σοφία Μαριόλα

«Παιδιά, πρώτη φορά το ακούω αυτό που λέτε, εσύ πού το άκουσες;» απάντησε ο ηθοποιός σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον χωρισμό του μετά από έξι χρόνια γάμου