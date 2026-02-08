Στράτος Τζώρτζογλου: Δεν έχω πει ποτέ ότι χωρίσαμε με τη Σοφία Μαριόλα
Στράτος Τζώρτζογλου: Δεν έχω πει ποτέ ότι χωρίσαμε με τη Σοφία Μαριόλα
«Παιδιά, πρώτη φορά το ακούω αυτό που λέτε, εσύ πού το άκουσες;» απάντησε ο ηθοποιός σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον χωρισμό του μετά από έξι χρόνια γάμου
Μια τοποθέτηση για τη σχέση του με τη Σοφία Μαριόλα έκανε ο Στράτος Τζώρτογλου, τονίζοντας ότι δεν είπε ποτέ, ότι έχουν χωρίσει μετά από έξι χρόνια γάμου.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», οι οποίες προβλήθηκαν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασής του, «Βροχή τα βέλη». Οι δημοσιογράφοι σχολίασαν τόσο την απουσία της Σοφίας Μαριόλα, όσο και την πρώην σύζυγο του Στράτου Τζώρτζογλου, Μαρία Γεωργιάδου που έδωσε το «παρών» στο θέατρο.
Σε ερώτηση λοιπόν, για το εάν θα βρισκόταν στην πρεμιέρα η Σοφία Μαριόλα, με την οποία «μετά από έξι χρόνια γάμου χώρισαν οι δρόμοι τους» όπως είπε η δημοσιογράφος, ο ηθοποιός απάντησε με έντονο ύφος: «Παιδιά, πρώτη φορά το ακούω αυτό που λέτε. Εσύ πού το άκουσες; Πες μου σε παρακαλώ. Έχω γίνει γραφικός να μιλαώ για τη Σοφία, αλλά έτσι όπως μου το έθεσες, λέω "λες να χώρισα;". Μήπως ό,τι έχω πει σβήνει; Μπράβο σου, είσαι πολύ καλή, είσαι εξαιρετική. Ότι δεν θα έρθει δηλαδή η Μαριόλα, καθώς μετά από έξι χρόνια γάμου χωρίσανε... Αυτό δεν το έχω πει ποτέ. Με τη Σοφία λατρεύει και προσέχει ο ένας τον άλλον. Η αγάπη δεν σταματάει ποτέ».
Στη συνέχεια, ο Στράτος Τζώρτζογλου έκανε ένα σχόλιο για τις δύο γυναίκες που αγάπησε στη ζωή του: «Όπως και η σχέση μου με τη Μαρία Γεωργιάδου, ποτέ δεν σταμάτησε να υφίσταται. Βγαίναμε, δουλεύαμε. Δύο γυναίκες αγάπησα στη ζωή μου, τη Μαρία και τα τελευταία οκτώ χρόνια το Σοφάκι. Σήμερα μάλλον δεν θα, γιατί σχολάει αργά. Μου είπε ότι μάλλον θα έρθει το άλλο Σάββατο. Δεν είναι όμως για να βάλουμε τίτλο "δεν πήγε στην πρεμιέρα του Τζώρτζογλου". Παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί και εγώ χάνω τον στόχο μου, ενώ θα έπρεπε να μιλάω για την παράσταση».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg9g3ho9nrk9)
Το τελευταίο διάστημα, επικρατεί μία σύγχυση αναφορικά με το εάν ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα έχουν χωρίσει. Από τη μεριά του, ο ηθοποιός δήλωσε αρχικά στις 20 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Buongiorno» ότι δεν ζουν σε ίδια σπίτια, ενώ σε άλλη συνέντευξη λίγες ημέρες αργότερα στο περιοδικό «ΟΚ!» ανέφερε: «Μόνος μου δεν είμαι. Γιατί και με τη Σοφία, παρόλο που αποφασίσαμε από κοινού να ζήσουμε χωριστά, όταν βρήκε ένα καταπληκτικό σπίτι και εγώ ήμουν στην Αμερική, με πήρε τηλέφωνο γεμάτη χαρά. Κάποια στιγμή ξέφυγε η είδηση, γιατί το είχαμε αποφασίσει από τον Οκτώβριο. Κάπου ειπώθηκε και κάπως μεταφέρθηκε ότι χωρίσαμε. Όλοι θα νομίζουν ότι χωρίσαμε και έχουμε ένα από τα γνωστά διαζύγια. Ότι και καλά συνέβη κάτι φοβερό, ξέρεις πώς είναι τα διαζύγια. Ας πούμε, εγώ με τη Μαρία δεν χώρισα ποτέ. Ναι, χωρίσαμε τα κρεβάτια μας, το σπίτι μας, αλλά δουλεύουμε μαζί είκοσι χρόνια. Την αγαπάω υπερβολικά».
Η Σοφία Μαριόλα μίλησε στις 28 Ιανουαρίου στην κάμερα του «Happy Day», όπου μεταξύ άλλων είπε για τον ηθοποιό: «Η σχέση μας με τον Στράτο είναι εξαιρετική», ενώ σε άλλο σημείο απάντησε για το κομμάτι της απόκτησης παιδιών και δημιουργίας οικογένειας: «Δεν θα ήθελα τώρα να αναφερθώ και να δώσουμε κι άλλη έκταση. Μιλάμε πολύ συχνά στο τηλέφωνο και είμαστε πολύ καλά. Υπάρχει και πόνος στο διαζύγιο και πόνος στον γάμο, οπότε διαλέγεις. Θα πάω στην πρεμιέρα του στο θέατρο».
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», οι οποίες προβλήθηκαν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασής του, «Βροχή τα βέλη». Οι δημοσιογράφοι σχολίασαν τόσο την απουσία της Σοφίας Μαριόλα, όσο και την πρώην σύζυγο του Στράτου Τζώρτζογλου, Μαρία Γεωργιάδου που έδωσε το «παρών» στο θέατρο.
Σε ερώτηση λοιπόν, για το εάν θα βρισκόταν στην πρεμιέρα η Σοφία Μαριόλα, με την οποία «μετά από έξι χρόνια γάμου χώρισαν οι δρόμοι τους» όπως είπε η δημοσιογράφος, ο ηθοποιός απάντησε με έντονο ύφος: «Παιδιά, πρώτη φορά το ακούω αυτό που λέτε. Εσύ πού το άκουσες; Πες μου σε παρακαλώ. Έχω γίνει γραφικός να μιλαώ για τη Σοφία, αλλά έτσι όπως μου το έθεσες, λέω "λες να χώρισα;". Μήπως ό,τι έχω πει σβήνει; Μπράβο σου, είσαι πολύ καλή, είσαι εξαιρετική. Ότι δεν θα έρθει δηλαδή η Μαριόλα, καθώς μετά από έξι χρόνια γάμου χωρίσανε... Αυτό δεν το έχω πει ποτέ. Με τη Σοφία λατρεύει και προσέχει ο ένας τον άλλον. Η αγάπη δεν σταματάει ποτέ».
Στη συνέχεια, ο Στράτος Τζώρτζογλου έκανε ένα σχόλιο για τις δύο γυναίκες που αγάπησε στη ζωή του: «Όπως και η σχέση μου με τη Μαρία Γεωργιάδου, ποτέ δεν σταμάτησε να υφίσταται. Βγαίναμε, δουλεύαμε. Δύο γυναίκες αγάπησα στη ζωή μου, τη Μαρία και τα τελευταία οκτώ χρόνια το Σοφάκι. Σήμερα μάλλον δεν θα, γιατί σχολάει αργά. Μου είπε ότι μάλλον θα έρθει το άλλο Σάββατο. Δεν είναι όμως για να βάλουμε τίτλο "δεν πήγε στην πρεμιέρα του Τζώρτζογλου". Παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί και εγώ χάνω τον στόχο μου, ενώ θα έπρεπε να μιλάω για την παράσταση».
Δείτε το βίντεο
Το τελευταίο διάστημα, επικρατεί μία σύγχυση αναφορικά με το εάν ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα έχουν χωρίσει. Από τη μεριά του, ο ηθοποιός δήλωσε αρχικά στις 20 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Buongiorno» ότι δεν ζουν σε ίδια σπίτια, ενώ σε άλλη συνέντευξη λίγες ημέρες αργότερα στο περιοδικό «ΟΚ!» ανέφερε: «Μόνος μου δεν είμαι. Γιατί και με τη Σοφία, παρόλο που αποφασίσαμε από κοινού να ζήσουμε χωριστά, όταν βρήκε ένα καταπληκτικό σπίτι και εγώ ήμουν στην Αμερική, με πήρε τηλέφωνο γεμάτη χαρά. Κάποια στιγμή ξέφυγε η είδηση, γιατί το είχαμε αποφασίσει από τον Οκτώβριο. Κάπου ειπώθηκε και κάπως μεταφέρθηκε ότι χωρίσαμε. Όλοι θα νομίζουν ότι χωρίσαμε και έχουμε ένα από τα γνωστά διαζύγια. Ότι και καλά συνέβη κάτι φοβερό, ξέρεις πώς είναι τα διαζύγια. Ας πούμε, εγώ με τη Μαρία δεν χώρισα ποτέ. Ναι, χωρίσαμε τα κρεβάτια μας, το σπίτι μας, αλλά δουλεύουμε μαζί είκοσι χρόνια. Την αγαπάω υπερβολικά».
Η Σοφία Μαριόλα μίλησε στις 28 Ιανουαρίου στην κάμερα του «Happy Day», όπου μεταξύ άλλων είπε για τον ηθοποιό: «Η σχέση μας με τον Στράτο είναι εξαιρετική», ενώ σε άλλο σημείο απάντησε για το κομμάτι της απόκτησης παιδιών και δημιουργίας οικογένειας: «Δεν θα ήθελα τώρα να αναφερθώ και να δώσουμε κι άλλη έκταση. Μιλάμε πολύ συχνά στο τηλέφωνο και είμαστε πολύ καλά. Υπάρχει και πόνος στο διαζύγιο και πόνος στον γάμο, οπότε διαλέγεις. Θα πάω στην πρεμιέρα του στο θέατρο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα