Η Δέσποινα Μοιραράκη δημοσίευσε φωτογραφίες από τα ταξίδια της στο Ιράν
Λίγες μέρες μετά τις αποκαλύψεις που έκανε η Δέσποινα Μοιραράκη για τη σεξουαλική επίθεση που είχε δεχτεί πριν από χρόνια στον Ιράν, αλλά και για τη σύλληψή της, επειδή τούφες από τα μαλλιά της προεξείχαν από τη μαντήλα, η επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μερικές φωτογραφίες από τα ταξίδια της στη χώρα για επαγγελματικούς λόγους.
Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, απαθανατίζεται περιτριγυρισμένη από χαλιά, φορώντας μαντήλα. «Οι αναμνήσεις μου από τα ταξίδια μου στην Περσία», σχολίασε η Δέσποινα Μοιραράκη στη λεζάντα που συνόδευε τις εικόνες.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε την ανάρτηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα