Κλέλια Ανδριολάτου για το πάρτι του Έλτον Τζον για τα Όσκαρ: Πέρασα πάρα πολύ ωραία, ήταν πολύ εντυπωσιακά
Η ηθοποιός έδωσε «το παρών» στην ετήσια εκδήλωση του μουσικού την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες
Εντυπωσιακά δήλωσε η Κλέλια Ανδριολάτου πως ήταν στο καθιερωμένο πάρτι που έκανε ο Έλτον Τζον για τα Όσκαρ, όπου παρευρέθηκε φέτος, επισημαίνοντας πως πέρασε πολύ ωραία.
Η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Πέμπτη 19 Μαρτίου, ανέφερε πως γνώρισε πολύ κόσμο και ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, την οποία έζησε για πρώτη φορά. Παράλληλα, σχολίασε το γεγονός πως ο Γιώργος Λάνθιμος δεν κατάφερε να πάρει βραβείο στη φετινή απονομή, ενώ αναφέρθηκε και στο Maestro.
Η Κλέλια Ανδριολάτου εξήγησε αρχικά πως βρέθηκε στο πάρτι του Έλτον Τζον μαζί με τον μάνατζερ της: «Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έκατσα αρκετό καιρό και το ευχαριστήθηκα. Εγώ πήγα στο πάρτι. Δεν έχω ξαναπάει η αλήθεια είναι. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν πολύ εντυπωσιακά. Γνωρίζεις έτσι πάρα πολύ κόσμο, συζητάς, κουβεντιάζεις με ανθρώπους που δεν ξέρεις, έχει ενδιαφέρον. Υπήρξαν άνθρωποι που είχαν δει το Maestro. Μη φανταστείς ότι ασχολούνταν όλοι μαζί μου προφανώς, αλλά ήταν ωραία. Δεν είδα άλλον Έλληνα εκεί. Εγώ πήγα γιατί ήμουν έτσι κι αλλιώς στην Αμερική και επειδή είναι και ο μάνατζερ μου εκεί που ασχολείται με το acting, πήγαμε μαζί», είπε.
Όσον αφορά στον Γιώργο Λάνθιμο και το γεγονός πως δεν πήρε βραβείο Όσκαρ, η ηθοποιός δήλωσε: «Δεν πειράζει. Είναι πάρα πολύ ικανός, τα έχει καταφέρει τόσο όμορφα. Δεν πειράζει φέτος που δεν πήρε, θα πάρει του χρόνου. Τον θαυμάζω πάρα πολύ και αυτόν και τη δουλειά του και το έχει καταφέρει άψογα και μπράβο του».
Στη συνέχεια, η Κλέλια Ανδριολάτου σχολίασε και την εικόνα που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ με τα σκουπίδια που άφησαν πίσω τους οι καλεσμένοι της απονομής: «Δεν είναι μία όμορφη εικόνα. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα και τι συνέβη στ' αλήθεια, αλλά σίγουρα είναι μία εικόνα που δεν είναι καθόλου όμορφη», είπε.
Κλείνοντας, ανέφερε πως ανυπομονεί να ξεκινήσουν τα γυρίσματα για το Maestro: «Αυτή η δουλειά είναι χαλάρωση. Το Maestro είναι το σπίτι μου», επισήμανε.
Το ετήσιο πάρτι του Έλτον Τζον για τα Όσκαρ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και η Κλέλια Ανδριολάτου εμφανίστηκε εκεί φορώντας μία μαύρη τουαλέτα. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε διάφορες φωτογραφίες, γράφοντας στη λεζάντα: «Το πάρτι των Όσκαρ του Έλτον Τζον. Γιορτάζοντας τη χαρά και την επιτυχία των καλλιτεχνών, εκείνων που συνεχίζουν να ονειρεύονται, να προσπαθούν, να δουλεύουν σκληρά και να πετυχαίνουν».
