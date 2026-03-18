Γιώργος Τσαλίκης: Λίγο πολύ ξέραμε τον κλοιό που είχε δημιουργήσει γύρω από την Αγγελική Ηλιάδη ο Μπάμπης Λαζαρίδης
Γιώργος Τσαλίκης: Λίγο πολύ ξέραμε τον κλοιό που είχε δημιουργήσει γύρω από την Αγγελική Ηλιάδη ο Μπάμπης Λαζαρίδης
Απλά δεν ξέραμε αυτές τις λεπτομέρειες, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Στον κλοιό που είχε δημιουργήσει ο Μπάμπης Λαζαρίδης γύρω από την Αγγελική Ηλιάδη αναφέρθηκε ο Γιώργος Τσαλίκης, επισημαίνοντας πως λίγο πολύ γνώριζε τι συνέβαινε, χωρίς ωστόσο να ξέρει όλες αυτές τις λεπτομέρειες για τις οποίες μιλά η τραγουδίστρια στο απόσπασμα που δημοσιεύτηκε από τη συνέντευξη για την κακοποίησή της.
Ο τραγουδιστής, παράλληλα, εξήγησε για ποιο λόγο λέει «όχι» στις live εκπομπές και γιατί θεωρεί πως οι καλεσμένοι αισθάνονται άνετα να μιλήσουν για τέτοιου είδους θέματα σε podcast.
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Γιώργος Τσαλίκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, είπε: «Είδα ένα πολύ ωραίο τρέιλερ από το unblock της Ελίνας Παπίλα, όπου η Αγγελική Ηλιάδη ανοίγει την ψυχή της και λέει πράγματα συγκλονιστικά, τα οποία λίγο πολύ ξέραμε τον κλοιό που είχε δημιουργήσει γύρω από την Αγγελική ο συγχωρεμένος ο Μπάμπης Λαζαρίδης, απλά δεν ξέραμε αυτές τις λεπτομέρειες».
Έπειτα, ο τραγουδιστής ανέφερε πως έχει ζήσει «τρελά» πράγματα στα τηλεοπτικά πλατό που τον απομακρύνουν και δικαιολογούν την ασφάλεια που αισθάνονται οι καλεσμένοι στις διαδικτυακές εκπομπές: «Και εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω σε εσάς που κάνετε τις live καθημερινές εκπομπές στην τηλεόραση, ότι μην αναρωτιέστε γιατί σε ένα vidcast θα μιλήσει ο καλεσμένος πιο άνετα. Γιατί του δίνεται χώρος, του δίνεται χρόνος, του δίνεται ηρεμία και του δίνεται και η ευκαιρία και η ασφάλεια εφόσον είναι γύρισμα, να αποτυπώσει κάτι όπως θέλει και στο πλαίσιο που νιώθει εκείνος προστατευμένος και χαλαρός. Ερχόμαστε στις εκπομπές, συνήθως μετά το break μπαίνουμε μέσα… Είστε σε μια τρέλα. Μην πω τώρα περιστατικά που έχω ζήσει με παρουσιαστές να ωρύονται την ώρα που έρχεται ο καλεσμένος γιατί κάποιος μπήκε στο στούντιο, γιατί βγαίνει χάλια το μαλλί στο μόνιτορ, γιατί βγαίνει λίγο πιο πορτοκαλί από ότι "πρέπει" και πετάει και τις σκαλέτες στον αέρα. Αυτά τα έχω ζήσει όλα, έτσι; Και μας δίνεται ένα τέταρτο, όπου θα κάνετε και τις δυο τρεις ερωτήσεις που παίζουν στην τρέχουσα επικαιρότητα. Προσπαθείτε να βγάλετε και την είδηση. Πλην ελαχίστων εκπομπών που είναι εκπομπές αφιερώματα - συνεντεύξεις και κάποιων ελαχίστων live εκπομπών, όπου σου δίνεται αυτή η χαλαρότητα, οι υπόλοιποι… από εμένα είναι όχι», δήλωσε.
Ο τραγουδιστής, παράλληλα, εξήγησε για ποιο λόγο λέει «όχι» στις live εκπομπές και γιατί θεωρεί πως οι καλεσμένοι αισθάνονται άνετα να μιλήσουν για τέτοιου είδους θέματα σε podcast.
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Γιώργος Τσαλίκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, είπε: «Είδα ένα πολύ ωραίο τρέιλερ από το unblock της Ελίνας Παπίλα, όπου η Αγγελική Ηλιάδη ανοίγει την ψυχή της και λέει πράγματα συγκλονιστικά, τα οποία λίγο πολύ ξέραμε τον κλοιό που είχε δημιουργήσει γύρω από την Αγγελική ο συγχωρεμένος ο Μπάμπης Λαζαρίδης, απλά δεν ξέραμε αυτές τις λεπτομέρειες».
Έπειτα, ο τραγουδιστής ανέφερε πως έχει ζήσει «τρελά» πράγματα στα τηλεοπτικά πλατό που τον απομακρύνουν και δικαιολογούν την ασφάλεια που αισθάνονται οι καλεσμένοι στις διαδικτυακές εκπομπές: «Και εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω σε εσάς που κάνετε τις live καθημερινές εκπομπές στην τηλεόραση, ότι μην αναρωτιέστε γιατί σε ένα vidcast θα μιλήσει ο καλεσμένος πιο άνετα. Γιατί του δίνεται χώρος, του δίνεται χρόνος, του δίνεται ηρεμία και του δίνεται και η ευκαιρία και η ασφάλεια εφόσον είναι γύρισμα, να αποτυπώσει κάτι όπως θέλει και στο πλαίσιο που νιώθει εκείνος προστατευμένος και χαλαρός. Ερχόμαστε στις εκπομπές, συνήθως μετά το break μπαίνουμε μέσα… Είστε σε μια τρέλα. Μην πω τώρα περιστατικά που έχω ζήσει με παρουσιαστές να ωρύονται την ώρα που έρχεται ο καλεσμένος γιατί κάποιος μπήκε στο στούντιο, γιατί βγαίνει χάλια το μαλλί στο μόνιτορ, γιατί βγαίνει λίγο πιο πορτοκαλί από ότι "πρέπει" και πετάει και τις σκαλέτες στον αέρα. Αυτά τα έχω ζήσει όλα, έτσι; Και μας δίνεται ένα τέταρτο, όπου θα κάνετε και τις δυο τρεις ερωτήσεις που παίζουν στην τρέχουσα επικαιρότητα. Προσπαθείτε να βγάλετε και την είδηση. Πλην ελαχίστων εκπομπών που είναι εκπομπές αφιερώματα - συνεντεύξεις και κάποιων ελαχίστων live εκπομπών, όπου σου δίνεται αυτή η χαλαρότητα, οι υπόλοιποι… από εμένα είναι όχι», δήλωσε.
