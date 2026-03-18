Ριάνα και ASAP Rocky συνοδευόμενοι από ασφάλεια σε κοινή εμφάνιση μετά την ένοπλη επίθεση στο σπίτι τους
Συνοδευόμενοι από ασφάλεια εθεάθησαν η Ριάνα και ο ASAP Rocky στην πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους στη Νέα Υόρκη, μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι τους στο Μπέβερλι Χιλς.
Το ζευγάρι εντοπίστηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου, στο Μανχάταν, να αποχωρεί από κτίριο και να κατευθύνεται προς ένα SUV, έχοντας γύρω του αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα που φέρεται να άνοιξε πυρ κατά της κατοικίας της τραγουδίστριας στις 8 Μαρτίου είναι η 35χρονη Ivanna Ortiz, η οποία συνελήφθη την ίδια ημέρα από την αστυνομία του Λος Άντζελες και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αντιμετωπίζει, μάλιστα, το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης.
Η Ortiz παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου της κομητείας του Λος Άντζελες στις 10 Μαρτίου για την απαγγελία κατηγοριών. Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ότι η κεντρική πύλη ασφαλείας του σπιτιού δέχτηκε πυρά, ενώ σφαίρες έπληξαν και ένα τροχόσπιτο που βρισκόταν στον χώρο.
Η κατηγορούμενη φέρεται να έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν στη Φλόριντα, με υποθέσεις που περιλαμβάνουν επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία.
Rihanna, A$AP Rocky seen with heavy security in first joint outing since home shooting
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα