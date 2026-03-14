Φώτης Μεταξόπουλος για Ακύλα: Ήταν αντιαισθητικό το θέαμα, δεν μου άρεσε ούτε το τραγούδι ούτε το ντύσιμό του
Φώτης Μεταξόπουλος για Ακύλα: Ήταν αντιαισθητικό το θέαμα, δεν μου άρεσε ούτε το τραγούδι ούτε το ντύσιμό του
Κάνουν αηδίες στη Eurovision, η εξέλιξη είναι δραματική, συμπλήρωσε ο χορογράφος
Τη συμμετοχή του Ακύλα στη φετινή Eurovision σχολίασε ο Φώτης Μεταξόπουλος, επισημαίνοντας πως το θέαμα ήταν αντιαισθητικό και πως δεν του άρεσε ούτε το τραγούδι αλλά ούτε και η συνολική εμφάνιση του τραγουδιστή.
Ο χορογράφος, σε συνέντευξη που έδωσε την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το Σάββατο 14 Μαρτίου, ανέφερε πως η Eurovision έχει εξελιχθεί με δραματικό τρόπο, κατά την άποψή του, και πως «κάνουν αηδίες» οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού. Παράλληλα, μίλησε και για τον Φωκά Ευαγγελινό που τα τελευταία χρόνια αναλαμβάνει εκείνος τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών που εκπροσωπούν την Ελλάδα.
Ο Φώτης Μεταξόπουλος είπε αρχικά για τον Ακύλα: «Για εμένα ήταν αντιαισθητικό το θέαμα. Δεν μου άρεσε καθόλου ούτε το τραγούδι ούτε το ντύσιμό του. Ειδικά το ντύσιμό του αλλοπρόσαλλο. Η χορογραφία δεν μου άρεσε. Σε αυτό το τραγούδι δεν θα έκανα καμία χορογραφία».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μου άρεσε περισσότερο η Marseaux. Ήταν πολύ καλή, σεμνή, ωραία, είχε και κίνηση. Θα μπορούσε να είναι αυτό το τραγούδι. Βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει η Eurovision, πιο πολύ θα αρέσει αυτό που κάνει ο Ακύλας, παρά αυτό που κάνει η κοπέλα, γιατί κι εκεί βλέπετε ότι κάνουν αηδίες. Έχει φτάσει σε τέτοια εξέλιξη, που για εμένα είναι δραματική. Εγώ είμαι πουριτανός».
Όσον αφορά στον Φωκά Ευαγγελινό, ο Φώτης Μεταξόπουλος δήλωσε: «Του είχα δώσει συγχαρητήρια από την πρώτη του δουλειά που έκανε. Κατάλαβα ότι θα πάει πολύ μπροστά. Θυμάμαι ότι του το είχα πει. Ο Φωκάς δεν εδραιώθηκε, γιατί αυτά που έκανε είχαν αξία».
Ο χορογράφος, σε συνέντευξη που έδωσε την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το Σάββατο 14 Μαρτίου, ανέφερε πως η Eurovision έχει εξελιχθεί με δραματικό τρόπο, κατά την άποψή του, και πως «κάνουν αηδίες» οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού. Παράλληλα, μίλησε και για τον Φωκά Ευαγγελινό που τα τελευταία χρόνια αναλαμβάνει εκείνος τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών που εκπροσωπούν την Ελλάδα.
Ο Φώτης Μεταξόπουλος είπε αρχικά για τον Ακύλα: «Για εμένα ήταν αντιαισθητικό το θέαμα. Δεν μου άρεσε καθόλου ούτε το τραγούδι ούτε το ντύσιμό του. Ειδικά το ντύσιμό του αλλοπρόσαλλο. Η χορογραφία δεν μου άρεσε. Σε αυτό το τραγούδι δεν θα έκανα καμία χορογραφία».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μου άρεσε περισσότερο η Marseaux. Ήταν πολύ καλή, σεμνή, ωραία, είχε και κίνηση. Θα μπορούσε να είναι αυτό το τραγούδι. Βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει η Eurovision, πιο πολύ θα αρέσει αυτό που κάνει ο Ακύλας, παρά αυτό που κάνει η κοπέλα, γιατί κι εκεί βλέπετε ότι κάνουν αηδίες. Έχει φτάσει σε τέτοια εξέλιξη, που για εμένα είναι δραματική. Εγώ είμαι πουριτανός».
Όσον αφορά στον Φωκά Ευαγγελινό, ο Φώτης Μεταξόπουλος δήλωσε: «Του είχα δώσει συγχαρητήρια από την πρώτη του δουλειά που έκανε. Κατάλαβα ότι θα πάει πολύ μπροστά. Θυμάμαι ότι του το είχα πει. Ο Φωκάς δεν εδραιώθηκε, γιατί αυτά που έκανε είχαν αξία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE