Η Ηρώ Σαΐα τραγούδησε σε ινδικούς ρυθμούς, δείτε το χιουμοριστικό βίντεο
GALA
Ηρώ Σαΐα Σταύρος Ξαρχάκος Ινδία

Η Ηρώ Σαΐα τραγούδησε σε ινδικούς ρυθμούς, δείτε το χιουμοριστικό βίντεο

Ο Σταύρος Ξαρχάκος που βρισκόταν στο πλευρό της ξέσπασε σε γέλια

Η Ηρώ Σαΐα τραγούδησε σε ινδικούς ρυθμούς, δείτε το χιουμοριστικό βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ινδικούς ρυθμούς τραγούδησε η Ηρώ Σαΐα, δημοσιεύοντας το χιουμοριστικό βίντεο στα social media.

Η ερμηνεύτρια έκανε μία κοινή βραδινή έξοδο με τον Σταύρο Ξαρχάκο στο πλευρό της. Κατά τη διάρκεια του δείπνου τους, η Ηρώ Σαΐα ξεκίνησε να τραγουδάει ινδικούς ήχους, κάνοντας τον μαέστρο να ξεσπάσει σε γέλια.

Στο βίντεο που μοιράστηκε η ίδια την Τετάρτη 11 Μαρτίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook σημείωσε:  «Ετοιμάζομαι για Ινδία».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης