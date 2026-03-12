Η Ηρώ Σαΐα τραγούδησε σε ινδικούς ρυθμούς, δείτε το χιουμοριστικό βίντεο
Η Ηρώ Σαΐα τραγούδησε σε ινδικούς ρυθμούς, δείτε το χιουμοριστικό βίντεο
Ο Σταύρος Ξαρχάκος που βρισκόταν στο πλευρό της ξέσπασε σε γέλια
Σε ινδικούς ρυθμούς τραγούδησε η Ηρώ Σαΐα, δημοσιεύοντας το χιουμοριστικό βίντεο στα social media.
Η ερμηνεύτρια έκανε μία κοινή βραδινή έξοδο με τον Σταύρο Ξαρχάκο στο πλευρό της. Κατά τη διάρκεια του δείπνου τους, η Ηρώ Σαΐα ξεκίνησε να τραγουδάει ινδικούς ήχους, κάνοντας τον μαέστρο να ξεσπάσει σε γέλια.
Στο βίντεο που μοιράστηκε η ίδια την Τετάρτη 11 Μαρτίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook σημείωσε: «Ετοιμάζομαι για Ινδία».
Δείτε το βίντεο
Η ερμηνεύτρια έκανε μία κοινή βραδινή έξοδο με τον Σταύρο Ξαρχάκο στο πλευρό της. Κατά τη διάρκεια του δείπνου τους, η Ηρώ Σαΐα ξεκίνησε να τραγουδάει ινδικούς ήχους, κάνοντας τον μαέστρο να ξεσπάσει σε γέλια.
Στο βίντεο που μοιράστηκε η ίδια την Τετάρτη 11 Μαρτίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook σημείωσε: «Ετοιμάζομαι για Ινδία».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα