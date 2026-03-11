Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Φιλαρέτη Κομνηνού: Η προστασία της Λάσκαρη, η πρόβα με διάσειση με τον Βουτσινά και οι ακρίδες που έφαγε στο Μεξικό
Η ηθοποιός αποκάλυψε άγνωστα περιστατικά από την καριέρα και τα ταξίδια της
Για την καριέρα της, τη Ζωή Λάσκαρη, τον Ανδρέα Βουτσινά αλλά και την εμπειρία από τις ακρίδες που έφαγε στο Μεξικό, μίλησε το βράδυ της Τετάρτης η Φιλαρέτη Κομνηνού.
Αρχικά περιέγραψε στο Action 24 πως «όταν τον πρώτο χρόνο που κατέβηκα στην Αθήνα και αντιμετώπισα ένα πρόβλημα σε θίασο, μια διάθεση να με στριμώξουν όχι ερωτικά, ξέρεις ποια με προστάτευσε και έβαλε τις φωνές στον άνθρωπο που πήγε να το κάνει; Η Ζωή Λάσκαρη. Τότε ο Βουτσινάς είχε πάθε εγκεφαλικό και πήγαινα να τον δω και εκεί γνώρισα τη Ζωή Λάσκαρη. Σε μια πρεμιέρα της του έσυρε τα εξ αμάξης γιατί έκανε ό,τι έκανε στη Φιλαρέτη από τη Θεσσαλονίκη».
Στη συνέχεια θυμήθηκε τη φορά που ο Ανδρέας Βουτσινάς την υποχρέωσε να κάνει πρόβα «με ελαφριά διάσειση και μελανό μάτι». «Μου έκανε τεστ αντοχής γιατί ήξερε. Εγώ πήγα με το γυαλί προστατευμένη μετά τον γιατρό γιατί είχα χτυπήσει το μάτι μου σε βαρέλι στο σκηνικό . Τον κοιτάζω και σκέφτηκα ότι με προκαλείς για να δεις αν θα αντέξω, αν θα μπορέσω να πάω κόντρα στον οποιοδήποτε ναρκισσισμό μπορεί να έχω γιατί ολοοι οι ηθοποιοί τον έχουμε. Πέταξα το γυαλί και είπα πάμε να το κάνουμε. Νομίζω ήταν η ωραιότερη πρόβα που έχω κάνει ποτέ» είπε η ηθοποιός.
Μιλώντας, τέλος, για τις ακρίδες που έφαγε στο Μεξικό, η Φιλαρέτη Κομνίνου είπε ότι «τις έφαγα στο Κογιακάν που τις λένε τσαπουλίνες. Έφαγα μικρά ακριδάκια που τα τηγανίζουν. Υπάρχουν οι πάγκοι και στις δίνουν σε ένα χωνάκι χαρτί. Τις δοκιμάσαμε και ήταν σαν τσιπς. Κάποιος μου είπε μάλιστα, "είναι γεμάτες πρωτεΐνες, ξέρεις τι καλό κάνει στον οργανισμό αυτό;"»
