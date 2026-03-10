Γιολάντα Διαμαντή: Δυσκολεύτηκα να κάνω παιδιά, είχα ενδομητρίωση σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο

ραδιοφωνική παραγωγός ήταν καλεσμένη την Τρίτη 10 Μαρτίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την πρώτη δύσκολη εγκυμοσύνη της, αλλά και τις επίπονες διαδικασίες από τις οποίες πέρασε μέχρι να συλλάβει την κόρη της.



Στη συνέχεια, εξήγησε πώς η εμπειρία της πρώτης εγκυμοσύνης δεν τη φόβισε να μείνει ξανά έγκυος, ενώ περιέγραψε και την καθημερινότητά της μετά τη γέννα: « Δεν με φόβισε για τα επόμενα παιδιά. Με το που γέννησα, μου είπαν τώρα λίγο κρατήσου. Εγώ δεν φαντάστηκα, αφού δεν μπορούσα να κάνω παιδί, ότι θα μείνω τόσο εύκολα και με το που γέννησα, έμεινα έγκυος. Στο δεύτερο δούλευα κανονικά, μετακόμισα σπίτι γιατί δεν χωράγαμε στο μικρό που ήμασταν. Όλη η ζωή μου ήταν κανονικότατη. Και με τη Τζωρτζίνα, την πρώτη μου κόρη, με βοήθησε πάρα, μα πάρα πολύ η δουλειά μου. Δηλαδή, δεν σταμάτησα να δουλεύω ποτέ. Μου είχαν μεταφέρει το στούντιο στο σπίτι. Έκανα ραδιοφωνική εκπομπή, και έλεγα "ησυχία, βγαίνω τώρα" στον κόσμο που ήταν μέσα στο σπίτι ».