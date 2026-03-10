Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Γιολάντα Διαμαντή: Δυσκολεύτηκα να κάνω παιδιά, είχα ενδομητρίωση σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο
Έκανα τρομακτικές θεραπείες, χειρουργεία και τελικά συνέλαβα την πρώτη μου κόρη φυσιολογικά, δήλωσε η ραδιοφωνική παραγωγός
Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να μείνει έγκυος αναφέρθηκε η Γιολάντα Διαμαντή, ενώ παράλληλα μίλησε για την εμπειρία της με την ενδομητρίωση.
Η ραδιοφωνική παραγωγός ήταν καλεσμένη την Τρίτη 10 Μαρτίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την πρώτη δύσκολη εγκυμοσύνη της, αλλά και τις επίπονες διαδικασίες από τις οποίες πέρασε μέχρι να συλλάβει την κόρη της.
Πιο αναλυτικά, αναφερόμενη στην ενδομητρίωση, η Γιολάντα Διαμαντή τόνισε: «Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να κάνω παιδιά. Είχα ενδομητρίωση σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο. Έκανα φοβερές, τρομακτικές θεραπείες, χειρουργεία πριν και τελικά συνέλαβα την πρώτη μου κόρη φυσιολογικά. Έμεινα έγκυος, και έμεινα και 9 μήνες στο κρεβάτι. Δεν πήγαινα ούτε τουαλέτα. Ήταν πολύ βάρβαρο, αλλά τόσο πολύ που θέλαμε να κάνουμε παιδί, άντεξα».
Στη συνέχεια, εξήγησε πώς η εμπειρία της πρώτης εγκυμοσύνης δεν τη φόβισε να μείνει ξανά έγκυος, ενώ περιέγραψε και την καθημερινότητά της μετά τη γέννα: «Δεν με φόβισε για τα επόμενα παιδιά. Με το που γέννησα, μου είπαν τώρα λίγο κρατήσου. Εγώ δεν φαντάστηκα, αφού δεν μπορούσα να κάνω παιδί, ότι θα μείνω τόσο εύκολα και με το που γέννησα, έμεινα έγκυος. Στο δεύτερο δούλευα κανονικά, μετακόμισα σπίτι γιατί δεν χωράγαμε στο μικρό που ήμασταν. Όλη η ζωή μου ήταν κανονικότατη. Και με τη Τζωρτζίνα, την πρώτη μου κόρη, με βοήθησε πάρα, μα πάρα πολύ η δουλειά μου. Δηλαδή, δεν σταμάτησα να δουλεύω ποτέ. Μου είχαν μεταφέρει το στούντιο στο σπίτι. Έκανα ραδιοφωνική εκπομπή, και έλεγα "ησυχία, βγαίνω τώρα" στον κόσμο που ήταν μέσα στο σπίτι».
