Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η Ελλάδα στις καλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της
«Η πολιτική βούληση, η δέσμευση και η ικανότητα να κάνεις δύσκολες μεταρρυθμίσεις, αποδίδουν» δήλωσε η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ
Στις καλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης κατέταξε την Ελλάδα η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, μιλώντας σε εκδήλωση του Ταμείου ενόψει της Εαρινής Συνόδου.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, επισημαίνοντας ότι η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup επιβεβαιώνει την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας και την ενισχυμένη παρουσία της στον πυρήνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων.
Αναφερόμενη στην κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και στις δύσκολες μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν, η κ. Γκεοργκίεβα υπογράμμισε ότι η πρόοδος της Ελλάδας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική βούληση, η συνέπεια και η προσήλωση στις αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε ισχυρή ανάκαμψη.
Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Βρέθηκαν σε μια τεράστια κρίση, την κρίση της Ευρωζώνης. Είμαι πολύ ευγνώμων στις ομάδες μας στο ΔΝΤ για τη δουλειά που έκανε το Ταμείο με αυτές τις χώρες. Και δείτε τις τώρα: είναι από τις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Και πώς το κατάφεραν; Σφίγγεις τα δόντια, κάνεις τα δύσκολα, παίρνεις τους ανθρώπους μαζί σου. Και το γεγονός ότι σήμερα ο πρόεδρος της Ευρωζώνης είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών το επιβεβαιώνει. Η πολιτική βούληση, η δέσμευση και η ικανότητα να κάνεις δύσκολες μεταρρυθμίσεις, αποδίδουν.»
