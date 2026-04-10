Θωμαή Απέργη: Έχω σκεφτεί το ενδεχόμενο να αποκτήσω παιδί με τους δικούς μου όρους, ακόμα και μόνη μου
Θωμαή Απέργη: Έχω σκεφτεί το ενδεχόμενο να αποκτήσω παιδί με τους δικούς μου όρους, ακόμα και μόνη μου
Η δημιουργία οικογένειας είναι κάτι που με αφορά, αλλά δεν το αντιμετωπίζω ως υποχρέωση ή κοινωνική επιταγή, διευκρίνισε η τραγουδίστρια
Με τους δικούς της όρους θα ήθελε να βιώσει τη μητρότητα η Θωμαή Απέργη. Η τραγουδίστρια που έχει στραφεί επαγγελματικά στην ψυχολογία δήλωσε θετική στο ενδεχόμενο να γίνει μητέρα. Ωστόσο, αν δεν βρεθεί ο σύντροφος που εκείνη θεωρεί κατάλληλο για πατέρα, θα σκεφτόταν την πιθανότητα να αποκτήσει παιδί μόνη της.
«Είναι κάτι που με αφορά, αλλά δεν το αντιμετωπίζω ως υποχρέωση ή κοινωνική επιταγή. Έχω απελευθερωθεί από την ιδέα ότι πρέπει να ακολουθούμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Για μένα η δημιουργία οικογένειας συνδέεται με την ποιότητα της σχέσης. Αν δεν υπάρξει ο κατάλληλος άνθρωπος, δεν θα το επιλέξω απλώς για να συμβεί», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Secret, αφού ρωτήθηκε, αν θα ήθελε να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.
«Παράλληλα, αναγνωρίζω το βάρος και την ευθύνη του να φέρεις μια ζωή στον κόσμο. Γι’ αυτό και, αν δεν προκύψει μια τέτοια συνθήκη, έχω σκεφτεί και το ενδεχόμενο να αποκτήσω ένα παιδί με τους δικούς μου όρους – ακόμα και μόνη μου», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Μεταξύ άλλων, η Θωμαή Απέργη κλήθηκε να περιγράψει την καθημερινότητά της ως επαγγελματίας στον χώρο της ψυχικής υγείας, με την ίδια να σημειώνει: «Το πρωί βρίσκομαι στη Νευροψυχιατρική Κλινική “Παναγία Γρηγορούσα”, όπου αποκτώ κλινική εμπειρία, κυρίως σε περιστατικά με ψυχωσική συμπτωματολογία. Παράλληλα, έχω ενταχθεί στο πρόγραμμα του Αιγινητείου, το οποίο αποτελεί το κορυφαίο πρόγραμμα στη χώρα για τη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία».
Για εκείνη, η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ στόχος της είναι μέσα από αυτή να εξελίσσεται τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. «Είναι κάτι που διεκδίκησα με πολλή προσπάθεια, γιατί για μένα η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Πρόκειται για ένα απαιτητικό, αλλά εξαιρετικά δομημένο πλαίσιο, που με εξελίσσει ουσιαστικά τόσο σε επιστημονικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο», τόνισε.
«Είναι κάτι που με αφορά, αλλά δεν το αντιμετωπίζω ως υποχρέωση ή κοινωνική επιταγή. Έχω απελευθερωθεί από την ιδέα ότι πρέπει να ακολουθούμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Για μένα η δημιουργία οικογένειας συνδέεται με την ποιότητα της σχέσης. Αν δεν υπάρξει ο κατάλληλος άνθρωπος, δεν θα το επιλέξω απλώς για να συμβεί», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Secret, αφού ρωτήθηκε, αν θα ήθελε να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.
«Παράλληλα, αναγνωρίζω το βάρος και την ευθύνη του να φέρεις μια ζωή στον κόσμο. Γι’ αυτό και, αν δεν προκύψει μια τέτοια συνθήκη, έχω σκεφτεί και το ενδεχόμενο να αποκτήσω ένα παιδί με τους δικούς μου όρους – ακόμα και μόνη μου», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Μεταξύ άλλων, η Θωμαή Απέργη κλήθηκε να περιγράψει την καθημερινότητά της ως επαγγελματίας στον χώρο της ψυχικής υγείας, με την ίδια να σημειώνει: «Το πρωί βρίσκομαι στη Νευροψυχιατρική Κλινική “Παναγία Γρηγορούσα”, όπου αποκτώ κλινική εμπειρία, κυρίως σε περιστατικά με ψυχωσική συμπτωματολογία. Παράλληλα, έχω ενταχθεί στο πρόγραμμα του Αιγινητείου, το οποίο αποτελεί το κορυφαίο πρόγραμμα στη χώρα για τη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία».
Για εκείνη, η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ στόχος της είναι μέσα από αυτή να εξελίσσεται τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. «Είναι κάτι που διεκδίκησα με πολλή προσπάθεια, γιατί για μένα η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Πρόκειται για ένα απαιτητικό, αλλά εξαιρετικά δομημένο πλαίσιο, που με εξελίσσει ουσιαστικά τόσο σε επιστημονικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο», τόνισε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα