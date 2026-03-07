Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Η χήρα του Στιβ Ίργουιν μιλά 20 χρόνια μετά τον θάνατό του για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε
O Αυστραλός φυσιοδίφης και τηλεπαρουσιαστής πέθανε το 2006 σε ηλικία 44 ετών
Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τον θάνατο του Στιβ Ίργουιν, η σύζυγός του Τέρι Ίργουιν μίλησε για τη ζωή χωρίς τον διάσημο φυσιοδίφη, αποκαλύπτοντας ότι εξακολουθεί να βιώνει στιγμές βαθιάς συγκίνησης.
Ο Στιβ Ίργουιν, γνωστός παγκοσμίως ως «Crocodile Hunter», έγινε διεθνώς διάσημος μέσα από τις τηλεοπτικές του εκπομπές για την άγρια φύση. Πέθανε το 2006 σε ηλικία 44 ετών, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα στην καρδιά από σαλάχι κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για ντοκιμαντέρ.
Μιλώντας στο αυστραλιανό 10 News, η Τέρι Ίργουιν παραδέχθηκε ότι ο χρόνος δεν έχει σβήσει τον πόνο της απώλειας. «Κάποιες φορές πρέπει να ψάξεις βαθιά μέσα σου για να συνεχίσεις. Είναι δύσκολο, αλλά το δουλέψαμε», είπε, αναφερόμενη στη ζωή μετά τον θάνατο του συζύγου της.
Όπως εξήγησε, το πέρασμα των χρόνων κάνει την απουσία του ακόμη πιο αισθητή. «Ο Στιβ θα είναι για πάντα 44 ετών σε κάθε φωτογραφία. Κι εγώ είμαι τώρα 61. Και τον βλέπω εκεί, αυτόν τον ζωηρό νεαρό. Είναι δύσκολο», είπε.
Η Τέρι γνώρισε τον Στιβ Ίργουιν το 1991 όταν επισκέφθηκε το οικογενειακό πάρκο άγριας ζωής της οικογένειάς του στο Μπίργουα της Αυστραλίας. Παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα και στο ταξίδι του μέλιτος κατέγραφαν ήδη σκηνές που αργότερα αποτέλεσαν τη βάση για τη θρυλική σειρά Crocodile Hunter, η οποία τους έκανε γνωστούς σε όλο τον κόσμο.
Μετά τον θάνατό του, η Τέρι δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ. Όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, θεωρεί ότι έχει ήδη βρει το «ευτυχισμένο τέλος» της. «Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλοί υπέροχοι άνθρωποι εκεί έξω, αλλά εγώ βρήκα το δικό μου happy ever after. Μου λείπει ο Στιβ, αλλά δεν νιώθω μόνη», είχε πει.
Σήμερα συνεχίζει να διευθύνει το Australia Zoo ως ιδιοκτήτρια και πρόεδρος, διατηρώντας ζωντανή την κληρονομιά του συζύγου της. Τα δύο τους παιδιά, η Μπίντι και ο Ρόμπερτ Ίργουιν, έχουν επίσης ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα τους και δραστηριοποιούνται στην προστασία της άγριας ζωής και στην τηλεόραση.
Η ίδια αποκάλυψε και ένα γράμμα που είχε λάβει από μια γυναίκα που είχε επίσης χάσει τον σύζυγό της, λόγια που όπως είπε, τη βοήθησαν να κατανοήσει καλύτερα τη θλίψη. «Έγραφε ότι το πένθος δεν θα σε κατακλύζει για πάντα. Κάποια στιγμή απλώς θα περπατά δίπλα σου. Και είχε δίκιο», ανέφερε συγκινημένη.
