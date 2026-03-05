Ο Γιώργος Ζυγούρης από τις «Σέρρες» θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας
Ο Γιώργος Ζυγούρης από τις «Σέρρες» θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας

Ο ηθοποιός μοιράστηκε το ευχάριστο νέο με ένα βίντεο στο Instagram

Ο Γιώργος Ζυγούρης από τις «Σέρρες» θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας
Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Γιώργος Ζυγούρης. Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τις «Σέρρες», αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον δεύτερο κύκλο, μοιράστηκε το ευχάριστο νέο με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Ζυγούρης δημοσίευσε στο Instagram έναν βίντεο από επίσκεψη του ζευγαριού σε ιατρικό κέντρο, με την κάμερα να εστιάζει στη φουσκωμένη κοιλιά της συντρόφου του. «Απλώς περιμένοντας», έγραψε πάνω στο κλιπ. 

Δείτε το βίντεο

Ο ηθοποιός Γιώργος Ζυγούρης θα γίνει πατέρας
