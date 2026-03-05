Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Ο Γιώργος Ζυγούρης από τις «Σέρρες» θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας
Ο Γιώργος Ζυγούρης από τις «Σέρρες» θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας
Ο ηθοποιός μοιράστηκε το ευχάριστο νέο με ένα βίντεο στο Instagram
Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Γιώργος Ζυγούρης. Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τις «Σέρρες», αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον δεύτερο κύκλο, μοιράστηκε το ευχάριστο νέο με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Ζυγούρης δημοσίευσε στο Instagram έναν βίντεο από επίσκεψη του ζευγαριού σε ιατρικό κέντρο, με την κάμερα να εστιάζει στη φουσκωμένη κοιλιά της συντρόφου του. «Απλώς περιμένοντας», έγραψε πάνω στο κλιπ.
Δείτε το βίντεο
Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Ζυγούρης δημοσίευσε στο Instagram έναν βίντεο από επίσκεψη του ζευγαριού σε ιατρικό κέντρο, με την κάμερα να εστιάζει στη φουσκωμένη κοιλιά της συντρόφου του. «Απλώς περιμένοντας», έγραψε πάνω στο κλιπ.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα