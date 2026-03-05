Η ανάρτηση του Τρύφωνα Σαμαρά μετά τον θάνατο της σκυλίτσας του στα παρασκήνια του J2US: Άγγελέ μου, γράφει
Η ανάρτηση του Τρύφωνα Σαμαρά μετά τον θάνατο της σκυλίτσας του στα παρασκήνια του J2US: Άγγελέ μου, γράφει
Το σκυλάκι είχε πέσει από σκαλωσιά ύψους δύο μέτρων και είχε σκοτωθεί ακαριαία
Μία ανάρτηση στα social media έκανε ο Τρύφωνας Σαμαράς για τη σκυλίτσα του που σκοτώθηκε στα παρασκήνια του J2US, στο οποίο εκείνος συμμετέχει, έχοντας ρόλο στα backstage.
Το σκυλάκι, ράτσας πομεράνιαν toy, είχε διαφύγει της προσοχής του κομμωτή και είχε πέσει από μία σκαλωσιά ύψους δύο μέτρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία.
Ο Τρύφωνας Σαμαράς δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες με τη σκυλίτσα του και άλλες στις οποίες ο ίδιος απαθανατίζεται, κρατώντας τη στην αγκαλιά του. «Άγγελέ μου, Νικόλ», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής του.
Δείτε την ανάρτηση
Το σκυλάκι, ράτσας πομεράνιαν toy, είχε διαφύγει της προσοχής του κομμωτή και είχε πέσει από μία σκαλωσιά ύψους δύο μέτρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία.
Ο Τρύφωνας Σαμαράς δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες με τη σκυλίτσα του και άλλες στις οποίες ο ίδιος απαθανατίζεται, κρατώντας τη στην αγκαλιά του. «Άγγελέ μου, Νικόλ», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής του.
Δείτε την ανάρτηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα