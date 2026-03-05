Η ανάρτηση του Τρύφωνα Σαμαρά μετά τον θάνατο της σκυλίτσας του στα παρασκήνια του J2US: Άγγελέ μου, γράφει
Η ανάρτηση του Τρύφωνα Σαμαρά μετά τον θάνατο της σκυλίτσας του στα παρασκήνια του J2US: Άγγελέ μου, γράφει

Το σκυλάκι είχε πέσει από σκαλωσιά ύψους δύο μέτρων και είχε σκοτωθεί ακαριαία

Η ανάρτηση του Τρύφωνα Σαμαρά μετά τον θάνατο της σκυλίτσας του στα παρασκήνια του J2US: Άγγελέ μου, γράφει
Μία ανάρτηση στα social media έκανε ο Τρύφωνας Σαμαράς για τη σκυλίτσα του που σκοτώθηκε στα παρασκήνια του J2US, στο οποίο εκείνος συμμετέχει, έχοντας ρόλο στα backstage.

Το σκυλάκι, ράτσας πομεράνιαν toy, είχε διαφύγει της προσοχής του κομμωτή και είχε πέσει από μία σκαλωσιά ύψους δύο μέτρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες με τη σκυλίτσα του και άλλες στις οποίες ο ίδιος απαθανατίζεται, κρατώντας τη στην αγκαλιά του. «Άγγελέ μου, Νικόλ», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής του.

Η ανάρτηση του Τρύφωνα Σαμαρά μετά τον θάνατο της σκυλίτσας του στα παρασκήνια του J2US: Άγγελέ μου, γράφει
Η ανάρτηση του Τρύφωνα Σαμαρά μετά τον θάνατο της σκυλίτσας του στα παρασκήνια του J2US: Άγγελέ μου, γράφει
Η ανάρτηση του Τρύφωνα Σαμαρά μετά τον θάνατο της σκυλίτσας του στα παρασκήνια του J2US: Άγγελέ μου, γράφει
