O Τομ Χόλαντ διόρθωσε δημοσιογράφο που αποκάλεσε τη Ζεντάγια «κοπέλα του» αντί για «αρραβωνιαστικιά του»
O Τομ Χόλαντ διόρθωσε δημοσιογράφο που αποκάλεσε τη Ζεντάγια «κοπέλα του» αντί για «αρραβωνιαστικιά του»
Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στις γιορτές των Χριστουγέννων του 2024
Μέσω μιας διόρθωσης που έκανε ο Τομ Χόλαντ σε δημοσιογράφο, λέγοντας πως η Ζεντάγια είναι η «αρραβωνιαστικιά του» και όχι η «κοπέλα του», ο ηθοποιός επιβεβαίωσε την είδηση των προηγούμενων μηνών, πως έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.
Κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισης του ηθοποιού, ένας δημοσιογράφος του απευθύνθηκε λέγοντας: «Έφερα την κόρη μου και γνώρισε την κοπέλα σου. Οπότε, ήμουν πατέρας της χρονιάς». Τότε, ο Χόλαντ γέλασε και απάντησε: «Αρραβωνιαστικιά».
Δείτε το βίντεο με τη δήλωσή του
Σύμφωνα με το «TMZ», το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο πατέρας του Τομ Χόλαντ, Ντόμινικ αποκάλυψε αργότερα σε ανάρτησή του ότι ο γιος του είχε αγοράσει δαχτυλίδι και ζήτησε την άδεια του πατέρα της Ζεντάγια πριν κάνει την πρόταση. «Είχε αγοράσει ένα δαχτυλίδι. Είχε μιλήσει με τον πατέρα της και είχε πάρει την άδεια να κάνει την πρόταση», έγραψε.
Ο πατέρας του Χόλαντ πρόσθεσε: «Εγώ, από την άλλη, ήμουν απελπιστικά απροετοίμαστος, σχεδόν σαν να μην το έπαιρνα στα σοβαρά. Αν και ανησυχώ ότι η συνδυασμένη διασημότητά τους θα ενισχύσει το φως των προβολέων πάνω τους, με μπερδεύουν διαρκώς με τον τρόπο που χειρίζονται τα πάντα με χάρη. Και παρόλο που ο χώρος της showbiz είναι δύσκολος για τις σχέσεις, ειδικά για διάσημα ζευγάρια που καταρρέουν δημόσια, εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα καταφέρουν να έχουν έναν επιτυχημένο γάμο».
Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια γνωρίστηκαν το 2016 στα γυρίσματα του «Spider-Man: Homecoming» και το «Us Weekly» επιβεβαίωσε τον Ιούλιο του 2017 ότι ήταν σε σχέση. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, η ηθοποιός γνώρισε τον Χόλαντ στην οικογένειά της. «Ο Τομ έχει γνωρίσει την οικογένεια της Ζεντάγια και τον λατρεύουν», είχε δηλώσει πηγή τότε.
Στα επόμενα χρόνια, η σχέση τους είχε ορισμένα διαλείμματα. Ο ηθοποιός προχώρησε σε σχέση με την Ολίβια Μπόλτον από το 2019 έως τον Απρίλιο του 2020, ενώ η Ζεντάγια εθεάθη να φιλά τον Τζέικομπ Ελορντί τον Φεβρουάριο του 2020.
Ωστόσο, οι φήμες επανήλθαν τον Φεβρουάριο του 2021, όταν ο Χόλαντ κατά λάθος έκανε tag τη Ζεντάγια σε ανάρτηση στο Instagram. «Ήταν τόσο αστείο, προφανώς ήταν λάθος», είπε αργότερα στο British GQ. «Αλλά στην πραγματικότητα, ήταν απίστευτα απογοητευτικό και αγχωτικό. Αν βγαίνεις με κάποιον, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με τα συναισθήματά του, γιατί αν συμβεί κάτι μεταξύ σας, συμβαίνει μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και αυτό μπορεί να είναι πολύ περίπλοκο» συμπλήρωσε.
Μετά τον αρραβώνα τους, πολλοί θαυμαστές αναρωτήθηκαν πότε θα παντρευτούν. Ωστόσο, ο στυλίστας της Ζεντάγια, Λο Ροτς, αποκάλυψε τον Ιούλιο ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα προετοιμασίες. «Η Ζεντάγια δουλεύει σε τόσες πολλές ταινίες αυτήν τη στιγμή. Τώρα γυρίζει το επόμενο “Dune”, οπότε είναι απασχολημένη με αυτό. Έχουμε χρόνο, έχουμε πολύ χρόνο», δήλωσε στο «E! News».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισης του ηθοποιού, ένας δημοσιογράφος του απευθύνθηκε λέγοντας: «Έφερα την κόρη μου και γνώρισε την κοπέλα σου. Οπότε, ήμουν πατέρας της χρονιάς». Τότε, ο Χόλαντ γέλασε και απάντησε: «Αρραβωνιαστικιά».
Δείτε το βίντεο με τη δήλωσή του
@tomdaya210
Tom Holland calls Zendaya his fiancée #tomdaya #zendaya #tomholland #engagement #fiancee♬ original sound - tomdaya
Σύμφωνα με το «TMZ», το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο πατέρας του Τομ Χόλαντ, Ντόμινικ αποκάλυψε αργότερα σε ανάρτησή του ότι ο γιος του είχε αγοράσει δαχτυλίδι και ζήτησε την άδεια του πατέρα της Ζεντάγια πριν κάνει την πρόταση. «Είχε αγοράσει ένα δαχτυλίδι. Είχε μιλήσει με τον πατέρα της και είχε πάρει την άδεια να κάνει την πρόταση», έγραψε.
Ο πατέρας του Χόλαντ πρόσθεσε: «Εγώ, από την άλλη, ήμουν απελπιστικά απροετοίμαστος, σχεδόν σαν να μην το έπαιρνα στα σοβαρά. Αν και ανησυχώ ότι η συνδυασμένη διασημότητά τους θα ενισχύσει το φως των προβολέων πάνω τους, με μπερδεύουν διαρκώς με τον τρόπο που χειρίζονται τα πάντα με χάρη. Και παρόλο που ο χώρος της showbiz είναι δύσκολος για τις σχέσεις, ειδικά για διάσημα ζευγάρια που καταρρέουν δημόσια, εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα καταφέρουν να έχουν έναν επιτυχημένο γάμο».
Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια γνωρίστηκαν το 2016 στα γυρίσματα του «Spider-Man: Homecoming» και το «Us Weekly» επιβεβαίωσε τον Ιούλιο του 2017 ότι ήταν σε σχέση. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, η ηθοποιός γνώρισε τον Χόλαντ στην οικογένειά της. «Ο Τομ έχει γνωρίσει την οικογένεια της Ζεντάγια και τον λατρεύουν», είχε δηλώσει πηγή τότε.
Στα επόμενα χρόνια, η σχέση τους είχε ορισμένα διαλείμματα. Ο ηθοποιός προχώρησε σε σχέση με την Ολίβια Μπόλτον από το 2019 έως τον Απρίλιο του 2020, ενώ η Ζεντάγια εθεάθη να φιλά τον Τζέικομπ Ελορντί τον Φεβρουάριο του 2020.
Ωστόσο, οι φήμες επανήλθαν τον Φεβρουάριο του 2021, όταν ο Χόλαντ κατά λάθος έκανε tag τη Ζεντάγια σε ανάρτηση στο Instagram. «Ήταν τόσο αστείο, προφανώς ήταν λάθος», είπε αργότερα στο British GQ. «Αλλά στην πραγματικότητα, ήταν απίστευτα απογοητευτικό και αγχωτικό. Αν βγαίνεις με κάποιον, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με τα συναισθήματά του, γιατί αν συμβεί κάτι μεταξύ σας, συμβαίνει μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και αυτό μπορεί να είναι πολύ περίπλοκο» συμπλήρωσε.
Μετά τον αρραβώνα τους, πολλοί θαυμαστές αναρωτήθηκαν πότε θα παντρευτούν. Ωστόσο, ο στυλίστας της Ζεντάγια, Λο Ροτς, αποκάλυψε τον Ιούλιο ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα προετοιμασίες. «Η Ζεντάγια δουλεύει σε τόσες πολλές ταινίες αυτήν τη στιγμή. Τώρα γυρίζει το επόμενο “Dune”, οπότε είναι απασχολημένη με αυτό. Έχουμε χρόνο, έχουμε πολύ χρόνο», δήλωσε στο «E! News».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα