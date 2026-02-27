O Γουίλ Σμιθ ζητά την απόρριψη της μήνυσης σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση: Απεγνωσμένη προσπάθεια εκβιασμού, λέει
Ο μουσικός Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ έχει στραφεί κατά του σταρ, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση, παράνομη απόλυση και αντίποινα
Την απόρριψη της μήνυσης σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση ζητά ο Γουίλ Σμιθ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια απεγνωσμένη προσπάθεια εκβιασμού με στόχο την απόσπαση χρημάτων.
Τον περασμένο Ιανουαρίο, ο μουσικός Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ στράφηκε νομικά κατά του ηθοποιού και ράπερ, με κατηγορίες όχι μόνο για σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και για παράνομη απόλυση και αντίποινα.
Μεταξύ των στοιχείων που, σύμφωνα με τη μήνυση, συνιστούν «σεξουαλική παρενόχληση», περιλαμβάνονται ένα χειρόγραφο σημείωμα με το μήνυμα «Μπράιαν, θα επιστρέψω… θα είμαστε οι δύο μας» με ζωγραφισμένη μία καρδιά και υπογραφή «Στόουν Φ», καθώς και υγρά μαντηλάκια, ένα μπουκάλι μπύρας, ένα κόκκινο σακίδιο, φαρμακευτική αγωγή για HIV στο όνομα άλλου ατόμου και ένα σκουλαρίκι.
Τώρα, στην αίτησή του, η νομική ομάδα του Σμιθ επισημαίνει ότι ο Τζόζεφ παραδέχεται πως δεν γνωρίζει ποιος είναι ο «Στόουν Φ», ωστόσο κατέθεσε αγωγή κατά του Σμιθ και της εταιρείας του, Treyball Studios.
Αν και ο Κινγκ Τζόζεφ ισχυρίζεται ότι είχε προσκληθεί να συμμετάσχει στην περιοδεία, ο Γουίλ Σμιθ υποστηρίζει ότι είχε προσληφθεί μόνο ανά συναυλία και δεν του είχε υποσχεθεί μόνιμη θέση στο συγκρότημα.
Σύμφωνα με το δικόγραφο, ο Τζόζεφ και ο Σμιθ δεν έμειναν ποτέ μόνοι τους, με τους δικηγόρους του ηθοποιού να αναφέρουν ότι δεν είναι σαφές τι εννοεί ο ενάγων όταν ισχυρίζεται ότι ο Σμιθ τον χειραγωγούσε.
Η πλευρά του 57χρονου σταρ ζητά από τον δικαστή να κάνει δεκτή την αίτηση απόρριψης, ενώ δηλώνει ότι είναι έτοιμη να προσκομίσει μάρτυρες που θα καταθέσουν πως ο Τζόζεφ δεν κλήθηκε να συνεχίσει με το σχήμα επειδή «συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλλα, ήταν δύσκολος στη συνεργασία και έκανε τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας του κ. Σμιθ να αισθάνονται άβολα». Τέλος, η πλευρά του Σμιθ χαρακτηρίζει τη μήνυση αβάσιμη και κάνει λόγο «απόπειρα χρηματικής εκμετάλλευσης».
🚨 Will Smith demands the sexual harassment lawsuit against him be dismissed.— TMZ (@TMZ) February 27, 2026
Details: https://t.co/7ARA3LWkGF pic.twitter.com/QTtaEgF5Gz
