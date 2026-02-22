Μαρία Παναγοπούλου για τα 12 χρόνια από τον θάνατο του Σάκη Μπουλά: Νιώθω ήρεμη ότι ο Κώστας έχει την καλύτερη παρέα εκεί πάνω
Άνθρωπος και καλλιτέχνης σπάνιος από εκείνους που το καλούπι σπάει και δύσκολα ξαναγίνεται, έγραψε η χήρα του Κώστα Χαρδαβέλλα
Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η Μαρία Παναγοπούλου για τα δώδεκα χρόνια από τον θάνατο του Σάκη Μπουλά, κατά την οποία δήλωσε πως ο σύζυγός της, Κώστας Χαρδαβέλλας, που έφυγε από τη ζωή πριν από 14 μήνες, θα έχει την καλύτερη παρέα εκεί πάνω.
Η Μαρία Παναγοπούλου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου μία φωτογραφία του ηθοποιού από μία παραμονή Πρωτοχρονιάς που είχε βρεθεί στο σπίτι της οικογένειας για να γιορτάσουν όλοι μαζί και τη συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Δώδεκα χρόνια σήμερα από την ημέρα που έφυγε ο Σάκης Μπουλάς. Άνθρωπος και Καλλιτέχνης σπάνιος, γλυκός, τρυφερός, ευαίσθητος, από εκείνους που το καλούπι σπάει και δύσκολα ξαναγίνεται. Η φωτό είναι από άλλη μια παραμονή πρωτοχρονιάς στο σπίτι μας στο Παλαιό Φάληρο, μπροστά στο "παραδοσιακό" τραπέζι με την τσόχα. Πάντα με το τσιγάρο στο χέρι και πολλά πακέτα γύρω του μην και ξεμείνει. Ένα μικρό τασάκι το οποίο άδειαζε μόνος του σε ένα μεγαλύτερο για να μη με ταλαιπωρεί. Το πιατάκι με το γλυκό στην άκρη "για ώρα ανάγκης". Και μία κούπα με καφέ, από τα λίτρα που θα κατανάλωνε μέχρι το ξημέρωμα, πάντα νες "βαπορίσιο". Όχι, δεν είναι απορροφημένος από το παιχνίδι. Ποζάρει έτσι στον φακό μου, σατιρίζοντας τους "stars" που τους κουράζουν οι φωτογράφοι... Μωρέ Σάκη. ΥΓ. Αν εκείνοι που φεύγουν συνεχίζουν να υπάρχουν κάπου αλλού και ξανασυναντιούνται, νιώθω ήρεμη ότι ο Κώστας έχει την καλύτερη παρέα εκεί πάνω...».
Ο Σάκης Μπουλάς έφυγε από τη ζωή στις 21 Φεβρουαρίου 2014, έπειτα από μία σκληρή μάχη με τον καρκίνο.
