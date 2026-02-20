Η χειρουργός της Αντζελίνα Τζολί μίλησε για τη μαστεκτομή της: Οι ουλές είναι επιλογές για να επιβιώσεις
Η χειρουργός της Αντζελίνα Τζολί μίλησε για τη μαστεκτομή της: Οι ουλές είναι επιλογές για να επιβιώσεις
Η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε προληπτική διπλή μαστεκτομή το 2013 μετά τη διάγνωση μετάλλαξης ενός γονιδίου
Τη σημασία που έχουν για την Αντζελίνα Τζολί οι ουλές από την προληπτική διπλή μαστεκτομή της ανέδειξε η χειρουργός της, υπογραμμίζοντας ότι οι ουλές δεν είναι παραμορφώσεις, αλλά επιλογές για να επιβιώσεις.
Με ανάρτησή της στο Instagram, η γιατρός Κρίστι Φανκ έγραψε: «Ήμουν η χειρουργός της. Εγώ δημιούργησα αυτές τις ουλές», σημειώνοντας: «Το να την ακούω τώρα να τις αποκαλεί “επιλογή” επειδή σημαίνουν ζωή, αποκαλύπτει τον πλήρη κύκλο της θεραπείας που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν βλέπουν ποτέ. Όταν πρωτογνώρισα την Άντζι, πήρε μια γενναία, βαθιά προσωπική απόφαση, μία απόφαση που θα άλλαζε για πάντα το σώμα της, αλλά θα της έδινε σχεδόν εγγυημένα μια ζωή χωρίς καρκίνο του μαστού». Και κατέληξε: «Οι ουλές δεν είναι παραμορφώσεις, είναι επιλογές για να επιβιώσεις, που γίνονται ορατές. Αφηγούνται ιστορίες θάρρους, αγάπης και δεύτερων ευκαιριών».
Το 2013, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποβλήθηκε σε προληπτική διπλή μαστεκτομή, αφού διαγνώστηκε με μετάλλαξη του γονιδίου BRCA1, η οποία υποδήλωνε ότι είχε 87% πιθανότητα να αναπτύξει καρκίνο του μαστού. Μετά τον θάνατο της μητέρας της, Μαρσελίν Μπερτράν, από καρκίνο, προχώρησε στην επέμβαση μειώνοντας τον κίνδυνο σε λιγότερο από 5%, ενώ αργότερα υποβλήθηκε και σε αφαίρεση των ωοθηκών της.
Σε συνέντευξή της στο γαλλικό μέσο French Inter, η ηθοποιός χαρακτήρισε τις ουλές της «επιλογή». Όπως ανέφερε: «Λοιπόν, ήμουν πάντα ένας άνθρωπος που ενδιαφερόταν περισσότερο για τις ουλές και τη ζωή που κουβαλούν οι άνθρωποι. Δεν με ελκύει κάποια τέλεια ιδέα μιας ζωής χωρίς ουλές. Οπότε όχι, σκέφτομαι ότι βλέπω τις ουλές μου ως μια επιλογή που έκανα για να κάνω ό,τι μπορούσα ώστε να μείνω εδώ όσο περισσότερο μπορούσα με τα παιδιά μου». Και πρόσθεσε: «Αγαπώ τις ουλές μου γι’ αυτόν τον λόγο και είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να έχω την επιλογή να κάνω κάτι προληπτικό για την υγεία μου. Έχασα τη μητέρα μου όταν ήμουν νέα και μεγαλώνω τα παιδιά μου χωρίς γιαγιά».
Φωτογραφία: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia
Φωτογραφία: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia
